Carta acquisti luglio 2024/ Quando è previsto il pagamento? (ultime notizie 25 giugno)

I rincari si fanno sempre più pesanti e per molti italiani anche insostenibili (specialmente se si hanno dei figli a proprio carico).

E allora quali sono le prospettive per i giovani? Quali ulteriori soluzioni può attuare il Governo per far fronte alle quotidiane stangate da cui siamo sommersi?

Carta acquisti luglio 2024: quali cittadini possono riceverla?

Oggigiorno affrontare i costi legati alla vita è sempre più difficile. La carta acquisti è un aiuto che prevede la ricarica di 80 euro per i nuclei familiari meno abbienti.

Possono riceverla: gli over 65 (fino a massimo 69 anni) con ISEE inferiore a 8.052,75€ annui, le famiglie con figli a carico e un ISEE minore a 8.052,75€ annui e gli over 70 con ISEE più basso di 10.737,00 euro annui.

Anche se l’INPS non ha stilato un calendario specifico, solitamente il pagamento viene effettuato entro la prima settimana del mese. Per luglio il saldo potrebbe arrivare entro giorno 15.

Giusto per una panoramica specifica e più chiara, ecco il calendario dell’INPS riguardo al pagamento della carta acquisti:

Mensilità Carta Acquisti Data di Pagamento Luglio/agosto 2024 La ricarica è prevista entro il 15 luglio Settembre/ottobre 2024 L’accredito sarà fatto entro la seconda settimana di settembre Novembre/dicembre 2024 Per l’ultima ricarica ci vorrà il 15 novembre

Verifica del saldo

Il saldo della carta acquisti può essere richiesto in tre soluzioni:

Telefonando al numero verde 800 130 64 (assicurarsi di avere con sé il codice presente sulla carta); Sul sito ufficiale di Poste Italiane; Chiamando da rete fissa al numero 800 666 888.

I soldi possono essere utilizzati soltanto per acquistare beni di prima necessità (in farmacia, al supermercato o per pagare luce e gas).

