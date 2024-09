Dopo tanta attesa la Carta Dedicata a Te oggi lunedì 9 settembre 2024 è ritirabile alle Poste Italiane. In fila si prospettano ben 1.330.000 italiani che hanno ricevuto la comunicazione del loro Comune per poter ricevere la social card.

Ogni comunicazione del proprio Comune contiene i dettagli e le informazioni utili per i beneficiari (dal codice fiscale a quello identificativo per ritirare la carta). Ricordiamo che la priorità è la composizione del nucleo familiare e il reddito ISEE (entro un tetto massimo di 15.000€).

Carta Dedicata a Te: il gran giorno è arrivato

Oggi lunedì 9 settembre 2024 i beneficiari della Carta Dedicata a Te possono ritirare la carta con cui spendere fino a 500 euro in beni alimentari di prima necessità, per il trasporto pubblico e per fare rifornimento.

Per trovare gli uffici postali di riferimento è possibile farlo online tramite la sezione sul sito “cerca un ufficio postale e prenota”. Una volta individuata la sede in cui recarsi è obbligatorio portare e mostrare all’operatore la comunicazione del Comune di residenza.

Ecco quali sono i criteri con cui viene assegnata la Social Card:

Nuclei familiari composti da almeno 3 componenti, tra cui un nato entro il 31 dicembre del 2010 e con un ISEE più basso. Nuclei familiari composti da almeno 3 componenti, tra cui un nato entro il 31 dicembre del 2006 e con un ISEE più basso. Nuclei familiari composti da almeno 3 componenti (indifferentemente dall’anno e periodo di nascita) e con un ISEE più basso.

La carta dedicata a te permette di comprare i beni di prima necessità (tra cui anche i prodotti IGP e DOP, gli ortaggi surgelati e i prodotti da forno surgelati) ad eccezione delle bibite alcoliche e farmaci.

Grazie alla convenzione con il Mimit la social card permette l’acquisto di un voucher spendibile nelle stazioni di rifornimento.

Chi gode di altre misure e indennità agevolative non potrà ricevere la social card.