Cartomante “Asia” denunciata per truffa/ Sequestrati 900mila euro di beni

Una sedicente cartomante della provincia di Varese è stata denunciata per truffa. Come riferito dall’Ansa e da TgCom24.it, la sensitiva operava in quel di Cassano Magnago, e le autorità le hanno sequestrato beni per un valore di circa 900mila euro. La donna era nota sulle piattaforme social con il nome di Asia, ed era stata spesso ospite in trasmissioni tv nazionali come opinionista. Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio ha deciso di procedere dopo una una denuncia nei confronti della stessa in cui si ipotizzano i reati di truffa e omessa dichiarazione dei redditi.

Secondo quanto emerso sembra che fra i raggirati vi sarebbe anche una giovane ragazza affetta da Sla, e la stessa cartomante, spesso in collaborazione con la figlia Azzurra, avrebbe promesso una guarigione alla stessa malata in cambio di pagamenti definiti da TgCom24 “lauti”. Stando a quanto emerso dalle indagini portate avanti dai finanziari, la cartomante sarebbe stata in grado di ingannare decine di persone, e una cinquantina le avrebbero fatto guadagnare fino a 2 milioni di euro, una cifra decisamente importante.

CARTOMANTE ASIA DENUNCIATA PER TRUFFA: ECCO COME AVREBBE AGITO

Il vero nome di Asia è Francia Portadibasso, 67enne che vanta dei profili Facebook e Youtube molto seguiti, oltre ad ospitate su La8 e La9. Le indagini e la successiva denuncia è scattata a seguito della segnalazione di un impiegato che aveva deciso di rivolgersi alla stessa per dei problemi famigliari a cui la sedicente maga avrebbe poi preannunciato il pericolo di morte. Invocando “gli sciamani al fine di rinvenire delle ossa sotterrate in sette cimiteri diversi e porre fine alla causa dei suoi malefici”, si sarebbe fatta dare dallo stesso impiegato ben 31mila euro, soldi che venivano corrisposti tramite delle carte prepagate intestate anche a figli e nipoti.

Agli stessi erano stati intestati 8 immobili, un terreno, un’automobile e ben 20 conti correnti. Il problema era che quando qualche “cliente” della cartomante provava ad interrompere i rapporti, la stessa gli prospettava un futuro terribile, riuscendo così a raggirare ulteriormente lo stesso.











