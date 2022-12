Cartomante di Bologna evade fisco per 1 mln di euro/ “Ti ‘segnava’ verruche e dolori”

A Mattino Cinque il caso di una cartomante di Bologna, precisamente di Zola Predosa, tale Rita Laffi, che sarebbe stata scoperta ad evadere il fisco per ben un milione di euro. Il programma di Canale 5 ha intervistato una vicina di casa della donna, che ha spiegato: “Quelle che avevano il fuoco sacro lei le ‘segnava’, poi c’è stato un altro caso di un ragazzo che guida gli autobus, aveva le verruche alle mani, non sapeva più cosa fare, è intervenuta la signora, le ha seccate e non le ha più avute. Lei non vuole ne soldi ne niente – ha voluto sottolineare la donna – uno se vuole fa un’offerta libera”.

La signora ha parlato anche di un’esperienza diretta: “Ha segnato anche me, avevo la cervicale, ti segna con le dita e ti face stare un pochino meglio. La nonna di mio nipote che abitava a Gallipoli aveva il fuoco sacro e non sapeva più cosa fare; il dottore le disse seconosceva qualcuno che la segnava. Io da lei non ho mai fatto le carte, ma per il resto lei per me è una grande persona. Io le voglio bene”.

CARTOMANTE BOLOGNA, JOS: “E’ UNA CIARLATANA”

In studio a Mattino 5 anche il cartomante Joss Procino, che ha commentato allibito: “Io capisco che la signora è amica e vuole tutelare l’amicizia, ma si tratta di comportamenti immorali. La salute non va trattata, ci sono direttive ministeriali che impediscono diagnosi o prevedere il futuro circa la salute, quindi trattare le verruche è da evitare e chi lo fa rientra in automatico nella categoria dei ciarlatani, non possiamo sostituirci a Dio o al medico di base”.

“La cartomanzia io la difendo – ha proseguito – ho un forte credo nel destino, nella vita e nell’energia, ma quando sento parlare di persone che fanno pagare 1.000 euro o vendono amuleti, qui comincio a storcere il naso”. La Guardia di Finanza avrebbe individuato 100 clienti abituali della cartomante Rita Laffi, tutte considerate in condizioni di fragilità emotiva.

