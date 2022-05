CARTOONS ON THE BAY/ Ilbe partner con Puffins: la voce del protagonista è di Johnny Depp

ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi (Euronext Growth Milan -IT0005380602-IE e Euronext Growth Paris -IT0005380602 – ALIE), è Partner del Cartoons on the Bay con la serie animata “Puffins”, al cui protagonista Johnny Puff ha prestato voce e sembianze fisiche l’attore hollywoodiano Johnny Depp

Il Cartoons on the Bay, l’International Festival of Animation, Transmedia ad Interactive Art Forms in programma a Pescara dal 1 al 5 giugno 2022, è promosso da Rai e organizzato da Rai Com.

Nell’ambito della manifestazione, Andrea Iervolino, Presidente e AD di ILBE, prenderà parte all’incontro “MADE OF ITALY. La sfida dei produttori italiani nel mondo”, previsto per venerdì 3 giugno, presso l’AURUM – La fabbrica delle idee, a Pescara.

Ci saranno anche momenti dedicati ai bambini il 31 maggio e l’1 Giugno all’interno del programma Scuola con la proiezione di alcuni episodi dei Puffins e l’incontro con il regista della serie, Giuseppe Squillaci.

Spin off della serie “Arctic Friends”, i “Puffins”, prodotta da Andrea Iervolino e Monika Bacardi e grande successo su Apple TV, dove ha scalato le classifiche durante la prima settimana di programmazione, racconta le avventure di un simpatico gruppo di pulcinelle di mare tra sport, musica e imprevisti di ogni genere. Nella cornice dei ghiacci artici, Tic e Tac, Didi e Pie, affrontano le avventure più disparate, ma con l’aiuto di Johnny Puff, leader ambientalista e rock, riescono sempre a trovare una soluzione.

Presentata lo scorso ottobre alla XIX edizione di Alice nella Città – la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata ai ragazzi – alla presenza dello stesso Johnny Depp, con un grande successo di pubblico e di stampa, la serie tocca argomenti quanto mai attuali: la cura per il mondo che abitiamo, l’uguaglianza di genere e la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i più piccoli attraverso i messaggi in cui ILBE crede da sempre e che ben identificano il proprio modo di operare: produzioni italiane di qualità pensate per un pubblico sia nostrano che internazionale.

Interamente Made in Italy, “Puffins” è un’eccellenza della produzione italiana con ben 160 maestranze impiegate tra registi, sceneggiatori, storyboard artist, animatori, disegnatori e doppiatori di cui circa il 50% donne.

Dal 21 marzo 2022 la serie è stata poi trasmessa in anteprima esclusiva su DeAKids, il canale per ragazzi del gruppo De Agostini Editore, ottenendo ascolti nettamente superiori alla media di canale e un ottimo gradimento per i contenuti extra, complice la presenza dei talent Matt&Bise – all’anagrafe Matteo Pelusi e Valentino Bisegna – vera e propria istituzione nel panorama italiano degli youtuber.

Grazie agli ottimi risultati raggiunti, ILBE ha di recente sottoscritto un accordo con Showlab, prestigiosa media company di Prodea Group, una delle maggiori società di settore specializzata nella gestione e commercializzazione di contenuti sui mercati audiovisivi. Un’iniziativa di alto valore strategico, in linea con la volontà da parte di ILBE di valorizzare le Intellectual Properties, parte integrante del percorso di crescita della società, con l’obiettivo di collaborare con player internazionali per realizzare prodotti di qualità, oltre che sviluppare il merchandising legato all’universo dei Puffins.

Dalla serie Puffins, che vede la produzione di 190 episodi di 5’ ognuno, è nato lo spin off Puffins Impossible, prodotto dagli studi di animazione controllati da ILBE in Serbia, dove i Puffins diventano dei veri e propri Supereroi.

In cantiere anche lo spin off Baby Puffins & Bunny, pensato per un target pre-school (3-5 anni). Una sorta di prequel con i 4 Puffins bambini che vivono in una casa nell’artico con un buffo coniglietto, Jipo e PB, un simpatico e premuroso orso polare. Non mancherà la presenza di Johnny Puff e dei suoi preziosi consigli e insegnamenti.











