Cary Grant, flirt con Sophia Loren/ Lei: “era un uomo molto bello”

Cary Grant e Sophia Loren: l’incontro sul set di Orgoglio e passione

Cary Grant e il flirt con Sophia Loren. L’incontro tra i due divi di Hollywood avviene sul set del film “Orgoglio e passione”. Correva l’anno 1956 quando la produzione del film si sposta in Spagna per le riprese della pellicola diretta dal regista Stanley Kramer. Un film difficile da produrre e realizzare, ma di queste difficoltà Sophia e Cary non si resero neppure conto presi l’uno dall’altra. All’epoca Sophia aveva soli 22 anni e il film “Orgoglio e passione” rappresentava la sua prima grande prova in una pellicola americana. Cary Grant, invece, era una star di Hollywood, e aveva 52 anni. L’incontro tra i due lasciò il segno; in particolare fu l’attore a restare colpito dalla bellezza della nostra Sophia nonostante fosse felicemente sposato con la terza moglie Betsy Drake.

Proprio la Loren in una vecchia intervista rilasciata al Daily Telegraph rivelò di essere stata innamorata dell’attore. “Avevo 23 anni. Non ero pronta per lasciare l’ Italia. Avevo paura di cambiare completamente la mia vita. Mia madre aveva paura di volare ed io temevo che vivendo in California non l’ avrei vista spesso” – ha detto l’attrice che è tornata a recitare con Gran nel film “Un marito per Cinzia” di Melville Shavelson.

Cary Grant e Sophia Loren: “Quando ci baciammo mi venne da piangere”

Sophia Loren e Cary Grant nel film “Un marito per Cinzia” hanno dovuto recitare una scena di matrimonio. Un momento che l’attrice Premio Oscar ha ricordato così: “mi fece gli auguri per la mia nuova vita, ma fu doloroso per noi girare quella scena. Io indossavo un abito bianco ed un velo e Cary mi aspettava all’ altare. Quando ci baciammo mi venne da piangere”. Dopo il film, la Loren ha incontrato Cary dieci anno dopo quando è diventata mamma per la prima volta. “Disse che voleva solo salutarmi e farmi le congratulazioni” ricorda l’attrice Premio Oscar, che prosegue dicendo: “fu molto triste. Io gli feci prendere in braccio il bambino e lo guardai negli occhi. C’ erano delle lacrime negli occhi di Cary. Allora capii quanto mi aveva amata. Il matrimonio, il bambino, quelle cose non erano fatte per noi due. Eravamo andati per strade differenti” – ha detto l’attrice.

Anche Cary Gran in una vecchia intervista confermò l’amore per l’attrice: “sì, l’ho amata tanto quando giravamo insieme in Spagna ‘Orgoglio e passione’, ma non ho potuto convincerla a sposarmi”. “Era un uomo molto bello, un attore fantastico” sono state le rivelazioni della Loren al magazine britannico Radio Times a cui ha confessato “ma non mi chiese mai di sposarlo”.











