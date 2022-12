Casa da gioco/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Julie Adams

Casa da gioco, film di Rete 4 diretto da Jerry Hopper

Casa da gioco va in onda oggi, domenica 11 dicembre, su Rete 4 alle ore 16:50. La pellicola è un western dai toni drammatici del 1955, con la regia di Jerry Hopper. Prodotto da Ross Hunter per la Universal International Pictures, il film con le musiche di Frank Skinner, vede riuniti nel cast attori come Anne Baxter, Rock Hudson e Julie Adams. Girato negli States, il film è tratto da un romanzo di Conrad Richter e in lingua originale si intitola One Desire.

Trio Alla ricerca del Tesoro Miracoloso/ Su Italia 1 il film con Naomi Hasselberg

Il film Casa da gioco è un adattamento cinematografico del romanzo Tacey Cromwell di Conrad Richter: entrambi i racconti vogliono dimostrare che non sempre dietro un’apparenza rispettabile, si trova una persona altrettanto rispettabile e che a volte le apparenze possono ingannare. Anne Baxter esordisce nel 1940 sul set di Giuramento di Sangue, di Richard Thorpe, ma il suo primo vero provino era stato nello stesso anno, con Alfred Hitchcock per il ruolo di Mrs. Winter in Rebecca – La Prima Moglie, dove la giovanissima attrice aveva dimostrato tutto il suo talento, non ottenendo la parte solo a causa della sua giovane età, che avrebbe reso poco credibile il personaggio.

Il ragazzo della porta accanto, Rete 4/ Streaming film Jennifer Lopez: come vederlo

In seguito, la Baxter collaborerà con i più famosi registi dell’epoca, come Orson Welles, lo stesso Alfred Hitchcock e Fritz Lang. Vincitrice del premio Oscar nel 1947, come miglior attrice non protagonista per il ruolo di Sophia Nelson MacDonald ne Il Filo del Rasoio del 1946, l’attrice si sposò tre volte, chiedendo due volte il divorzio e rimanendo infine vedova; dai suoi matrimoni ebbe tre figlie.

Casa da gioco, la trama del film

Leggiamo la trama di Casa da gioco. Tacey Cromwell (Anne Baxter) gestisce un saloon, una casa da gioco dove i clienti possono giocare a carte in compagnia di belle ragazze.. La donna ha un debole per Clint (Rock Hudson) un dipendente del saloon abile al gioco, ma niente affatto responsabile: dopo l’ennesimo ritardo Clint viene licenziato, ma non si perde d’animo e decide di partire con il fratello più piccolo per l’Oregon, dove Tacey decide di seguirlo.

CANI & GATTI LA VENDETTA DI KITTY, ITALIA 1/ Streaming film con Chris O'Donnell

Arrivati in città, entrambi iniziano una nuova vita: mentre Clint si fa aiutare da Judith, la figlia del senatore che gli trova un lavoro, Tacey vive in un’altra casa, con il fratello di Clint e un’orfana di nome Seely. Quando Judith, gelosa, ingaggia un investigatore privato per scoprire di più sul passato di Tacey, la storia del saloon torna a galla. Clint e Tacey vengono separati, la donna si allontana senza rivelare la sua destinazione e Clint, rassegnato, decide di sposare Judith, ma Seely rimane segretamente in contatto con Tacey, riportandola in città qualche tempo dopo. Al suo ritorno, Tacey scopre il gioco di Judith, costruendo una casa da gioco proprio di fronte alla casa della coppia: quando Clint scappa da Judith per tornare da Tacey, tutto cambia…

Le stelle del cast Casa da gioco

Approfondiamo alcune stelle del cast di Casa da gioco. Rock Hudson interpreta Clint Saunders e negli anni Sessanta è stato un vero e proprio sex symbol, sebbene dotato anche di una forte espressività drammatica. Tra i suoi ruoli principali ricordiamo quello di Jordan Benedict Jr. ne Il Gigante, accanto a Elizabeth Taylor, da cui nacque una grande amicizia tra i due attori. Inoltre, Hudson recita sul set di Vittoria sulle Tenebre (1951) e Seminole (1953).

Julie Adams, classe 1026 è recentemente scomparsa nel 2019: nella pellicola è Judith, ma i suoi ruoli sono stati anche quelli di Laura in Là Dove Scende il Fiume (1952) e Chris, in Vittoria sulle Tenebre, del 1951, dove l’attrice appare una prima volta al fianco di Rock Hudson.

© RIPRODUZIONE RISERVATA