Casale alla Lazio?/ Calciomercato, difficile che lasci il Verona già a gennaio

CALCIOMERCATO NEWS: CASALE ALLA LAZIO PER LA DIFESA

Durante la finestra di calciomercato può sempre accadere di tutto ma al momento sembrano piuttosto scarse le chances di vedere Nicolò Casale alla Lazio già entro la fine di questo gennaio di trattative. I dirigenti del club biancoceleste hanno il loro bel da fare dovendo pensare quasi esclusivamente alle partenze prima di operare in entrata così da poter rientrare nei parametri imposti dall’indice di liquidità.

Il nome di Casale rimane in ogni caso il più gettonato in orbita laziale per andare a migliorare la rosa a disposizione di mister Sarri. Il calciatore dell’Hellas Verona, con cui ha un contratto in scadenza solamente nel giugno del 2026, è finito nel mirino anche di altre importanti società del nostro campionato come il Milan, in cerca di un difensore centrale ma solo tramite soluzioni low-cost, e soprattutto il Napoli.

CALCIOMERCATO NEWS: CASALE ALLA LAZIO SOLO A GIUGNO

La possibilità che l’approdo di Nicolò Casale alla Lazio si verifichi entro la chiusura della finestra di calciomercato è davvero poco concreta. A sottolineare questo concetto ci ha pensato proprio il procuratore del ventitreenne, l’agente Mario Giuffredi, che contattato in esclusiva dalla redazione di Cittaceleste.it ha spiegato: “Casale resta al Verona almeno fino a fine stagione non c’è possibilità che il giocatore possa lasciare in questa finestra di mercato il sua squadra attuale. Per giugno… si vedrà.”

