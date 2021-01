Cashback, anche bollo auto, multe e assicurazioni/ 222 milioni di rimborsi per Natale

L’adesione al Cashback è stata superiore alle aspettative secondo Palazzo Chigi. Sono stati 5,8 milioni i cittadini che si sono iscritti al programma, con oltre 63 milioni di transazioni eseguite. Per quanto riguarda, invece, i rimborsi da erogare, superano i 222,6 milioni di euro. Con la chiusura del periodo sperimentale e l’inizio dell’iniziativa su base semestrale, si cominciano a tirare le prime somme. Quasi metà degli acquisti fatti con moneta elettronica (48,5%) a dicembre ha un importo inferiore a 25 euro, a conferma che gli strumenti di pagamento elettronico vengono usati anche per piccole spese. Su quei 5,8 milioni di partecipanti, sono 3.230.906 quelli che hanno effettuato almeno 10 transazioni per avere diritto all’Extra Cashback di Natale. Per quanto riguarda le fasce di rimborsi, il 3,1% otterrà 150 euro, il 14,5% tra 100 e 149 euro, il 49,6% tra 50 e 99 euro, mentre il 32,8% avrà un rimborso di importo inferiore ai 50 euro. I dati sono comunque in costante aggiornamento, con l’entrata a regime del programma lo scorso 1° gennaio.

CASHBACK 2021: ANCHE BOLLO AUTO, ASSICURAZIONI E MULTE

All’8 gennaio il totale dei cittadini iscritti al Cashback è arrivato a 6,2 milioni, mentre sono oltre 10,6 milioni gli strumenti di pagamenti attivati, con 9 milioni di nuove transazioni eseguite solo negli ultimi otto giorni. Ma a differenza di quanto stabilito con l’Extra Cashback di Natale, ora la soglia minima per ottenere il rimborso è pari a 50 transazioni valide a semestre. Quest’anno c’è pop la possibilità di puntare al Super Cashback di 1.500 euro a semestre per i primi 100mila partecipanti che totalizzano nel periodo di riferimento il maggior numero di transazioni con carte e app di pagamento. Il Governo auspica che la partecipazione continui gradualmente a crescere nei prossimi mesi e che questa iniziativa abbia un impatto positivo sul cambiamento delle abitudini di consumo e sul maggiore uso della moneta elettronica negli acquisti di tutti i giorni. Tra l’altro il Cashback 2021 è valido anche per il bollo auto, a patto che venga pagato presso agenzie specializzate, tabaccherie, uffici postali o altri esercizi fisici che consentono tale pagamento. Ma è valido anche per l’assicurazione auto, rifornimento di carburante e le multe. Così si beneficia di uno sconto del 10% anche se l’importo massimo su cui viene calcolato è fino a 150 euro a spesa.



