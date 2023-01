Casia Vengoechea, chi è/ Ballerina e coreografa di Staten Island. Fidanzata con Zach

Casia Vengoechea, chi è

Casia Vengoechea sarà ospite di Roberto Bolle nello speciale di Capodanno Danza con me. Ballerina, coreografa ed insegnate freelance di Staten Island (New York), ha ricevuto la sua prima formazione presso la “La Guardia High School of Performing Arts” e ha continuato a perfezionarsi presso la “Juilliard School”. Dopo aver conseguito il diploma nel 2012, ha cominciato a ballare con il “Nederlands Dans Theater II” e poi si è unita al “Royal Swedish Ballet” come artista contemporanea. Casia ha avuto la fortuna di ballare le coreografie di Marco Goecke, Drew Jacoby, Johan Inger e Maxine Doy.

Ha partecipato anche ad importanti campagne commerciali per Moncler, Volkswagen, Mercedes, Chanel, Lufthansa e Longchamp. Nel corso della sua carriera la ballerina ha vinto prestigiosi premi. Nel 2011 si è aggiudicata il “Princess grace Award”. Nel 2019 è stata selezionata come coreografa internazionale per la “Collective Composition Residency”. La sua coreografia è stata presentata presso il “Lucent di NDT Teatro e Danses Hus”, il maggiore palcoscenico di Stoccolma fulcro della danza contemporanea.

Casia Vengoechea: l’amicizia con Roberto Bolle e il fidanzato Zach

Casia Vengoechea si è esibita come ospite nei più grandi teatri di Berlino e di Bordeaux e di recente ha lavorato al “Teatro alla Scala”, come coreografa. Attualmente è una freelance che la porta a viaggiare tra Europa e Nord America. Il profilo Instagram di Casia Vengoechea conta circa 2.400 follower. Di recente ha postato un immagine che la ritrae insieme a Roberto Bolle, in cui lo ringrazia per l’incredibile tour di “Roberto Bolle & Friends” a cui ha partecipato.

Un mese fa ha partecipato alla serata di apertura nella città di Québec della “Cripto di Guillaume Côté” ed è stata felicissima di condividere il palco con tutti gli altri artisti. Della sua vita privata non si sa molto, dal suo profilo social si sa che è fidanzata con Zach e con lui condivide ogni attimo della sua esistenza. Da poco hanno festeggiato tre anni che sono insieme e dalle foto che la ballerina posta, si vede che la relazione prosegue a gonfie vele per la gioia dei suoi fan. Casia Vengoechea anche quest’anno sarà una delle protagoniste del programma di Roberto Bolle “Danza con me“.

