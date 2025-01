Chiara Ferragni-Fedez, Selvaggia Lucarelli svela dettagli inediti: “Chiede a tutti se lei è incinta”

Dopo le rivelazioni a dir poco scottanti di Fabrizio Corona su Fedez e Chiara Ferragni non si fa altro che parlare dell’ex coppia e dei rispettivi tradimenti. Il rapper sembrerebbe che dal 2017 ha avuto una storia con una giovane modella milanese, Angelica Mottini mentre lei pare che lo abbia tradito con Achille Lauro. In mezzo a tutte queste rivelazioni, retroscena con tanto di diffusione di chat e messaggi vocali, in queste ore anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta a gamba tesa sul caso Chiara Ferragni-Fedez svelando retroscena non solo sul passato ma soprattutto sul loro presente.

Nella sua newsletters Vale Tutto, Selvaggia Lucarelli si è scagliata, in modo diverso, contro tutt’e tre i protagonisti della vicenda dalla ‘falena’ Fedez che non avrebbe per nulla accettato che la sua ex moglie si sti rifacendo una vita con Giovanni Tronchetti Provera, a Fabrizio Corona che chiama ‘Pianta infestante’ e che ha solo da guadagnarci dal rivelare tali confidenze fino a Chiara Ferragni che ‘non le fa pena per niente’ perché tutta questa attenzione su questo ‘gossip’ distoglie l’attenzione dalle udienze per il famoso ‘Pandoro.Gate’ che la vede coinvolta e che si stanno svolgendo in questi giorni. E c’è di più perché la giornalista ha rivelato che Fedez soffrirebbe molto per la nuova relazione dell’ex moglie Chiara Ferragni con il nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera ma non per motivi di gelosia ma economici: “Tronchetti Provera è ricco, molto ricco e Fedez non è ricco quanto lui.” E poi aggiunto che addirittura: “Chiede in giro se lei sia davvero incinta.”

Selvaggia Lucarelli critica duramente Fedez: “Si sta vendicando di Chiara Ferragni”

Nella sua newletters Vale Tutto Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente soprattutto Fedez, all’anagrafe Federico Lucia. Innanzitutto perché si fida ed ha raccontato dettagli così delicati ed intimi della sua vita come il tradimento alla moglie Chiara Ferragni a Fabrizio Corona: “Fedez ha consegnato la sua vita privata e quella della sua ex moglie alla pianta infestante e questo racconta che persona è.” E subito ha aggiunto che l’unica cosa certa in tutto questo tramare è che: “Fedez vuole fare del male alla sua ex moglie, si sta vendicando di Chiara Ferragni.” Ed a questo punto che si apre anche il delicatissimo temo del presunto tentato suicidio di Fedez, prima in una canzone dichiara che ha provato a realizzarlo per Chiara Ferragni, poi Corona ha rivelato che la causa sarebbe stata la Lucarelli ed infine adesso da quanto sta emergendo pare che il vero motivo sia l’amore impossibile per Angelica.