Lo scoop sul presunto tradimento di Fedez ai danni di Chiara Ferragni continua a far discutere, scuotendo il mondo del gossip. Nell’ultima puntata del suo format Falsissimo, Fabrizio Corona ha svelato retroscena a dir poco inaspettati sulla ‘royal couple’ d’Italia, rivelando che il rapper avrebbe condotto una doppia vita per anni. In tutti questi anni, infatti, Federico Lucia – questo il suo vero nome – avrebbe sempre amato un’altra donna, Angelica Montini.

Secondo le indiscrezioni, il rapper l’avrebbe addirittura chiamata poco prima di sposare Chiara, confessandole di voler lasciare tutto per stare con lei. Non solo, avrebbe anche ammesso che, durante uno dei momenti più difficili della sua vita, prima dell’operazione per il tumore, avrebbe voluto Angelica al suo fianco, anziché sua moglie. Da quel momento, il cantante è stato travolto da un’ondata mediatica senza precedenti, perdendo migliaia di follower nel giro di poche ore e diventando il bersaglio di una valanga di critiche. Ma Federico non è stato l’unico a finire nell’occhio del ciclone. Anche le persone a lui più vicine, come sua madre Tatiana, sono state prese di mira. Questa volta, però, la donna ha deciso di non restare in silenzio.

La madre di Fedez rompe il silenzio: “La verità sul tradimento a Chiara Ferragni”

Annamaria Berrinzaghi, meglio conosciuta come Tatiana, è da sempre molto legata al figlio Fedez, con cui collabora anche professionalmente. Il suo nome è stato tirato in ballo anche nella puntata di Falsissimo, dove Fabrizio Corona ha raccontato un episodio drammatico che la coinvolge direttamente. Secondo quanto rivelato, Corona avrebbe ricevuto una chiamata urgente dal rapper poco prima della sua esibizione a Sarà Sanremo. Disperato per la fine della sua relazione con la presunta amante Angelica Montini, il cantante gli avrebbe confessato di aver ingerito un’intera boccetta di Minias, un potente sedativo, lasciando anche una lettera indirizzata ai suoi figli, Leone e Vittoria.

Dopo essere stata avvisata da Corona, Tatiana sarebbe immediatamente accorsa dal figlio, sfiorando una tragedia. Con il suo nome finito sotto i riflettori, i post della donna sono stati sommersi da commenti, tra cui uno particolarmente pungente: “Mammina non parla più?”. Travolta da insulti, Tatiana ha risposto con una frase decisamente provocatoria: “Ma qual è il vostro problema? È meglio che non parlo, fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi”. A questo punto, la mamma di Fedez potrebbe svelare retroscena inediti su Chiara Ferragni? Chissà…