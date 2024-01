Caso Ferragni, l’Estetista Cinica: “Cosa penso? Non sputo in faccia ad un’amica”/ “Non faccio Hunger games”

Cristina Fogazzi rompe il silenzio sul caso Ferragni: le parole dell’estetista cinica

Cristina Fogazzi, meglio conosciuta sui social come l’estetista cinica, ha deciso di dire la sua sul caso Ferragni. Chiara è da tempo sua amica e collega, motivo per il quale molti utenti del web vorrebbero conoscere la sua idea in merito a quanto le sta accadendo e alle accuse a cui deve far fronte.

L’Estetista cinica ha quindi deciso di soddisfare questa curiosità. Queste le sue parole: “È da un mese che mi viene chiesto cosa penso di Chiara Ferragni ma perché dovrei dare la mia opinione su una persona che conosco e con la quale siamo amiche?”, ha esordito in una Instagram story, “Perché devo venire qua a sputare in faccia ad una persona che conosco e con la quale sono amica? Non mi sembra il caso”, ha continuato.

Estetista cinica, lo sfogo: “Io Hunger games non lo faccio!”

Cristina Fogazzi, oltre a parlare di Chiara Ferragni, ha tenuto a sottolineare come, a proposito della morte della ristoratrice di Lodi Giovanna Pedretti, “nessuno ha chiesto la mia opinione, come è giusto che sia, perché non sono titolata ad avere opinioni ma paura. – e ha aggiunto – Qua è diventato hunger games, cioè ci sono delle persone che vogliono la lotta fratricida, ci si ammazza per portare a casa il proprio c**o, siccome vedo che tira una brutta aria allora parlo male di te. C’è qualcuno che veramente vuole una cosa così orrenda?”.

L’influencer ha quindi concluso la sua riflessione facendo presente di non essere disposta ad utilizzare i social per andare contro gli altri, in difficoltà o meno: “Allora io hunger game non lo faccio, non mi troverete mai in un’arena a tirare i capelli a una persona alla quale sono vicina per non farmi giudicare male. – ha scritto – Per fortuna credo ancora che ognuno risponda per sé e che se le persone che ti sono vicine inciampano o gli succede qualcosa, allora glielo dici di persona, non davanti a un milione di follower. Che brutta questa cosa, che paura!”











