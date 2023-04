Caso Fox-Dominion: Rupert Murdoch paga 787 mln di dollari/ Evitato il processo

Rupert Murdoch ha trovato un accordo con Dominion Voting Systems pagando 787,5 milioni di dollari ed evitando così di finire sul banco degli imputati. Il magnate australiano della televisione, a capo di Fox e di numerosi altri network in tutto il mondo, ha risolto così la controversia che era scattata nel 2021.

“Fox ha ammesso di aver detto bugie su Dominion che hanno causato enormi danni alla mia società”, le parole dell’amministratore delegato della stessa società John Poulos all’uscita dal tribunale del Delaware dopo il patteggiamento e dove era tutto pronto per far scattare il processo. Due anni fa Dominion aveva deciso di fare causa a Fox per diffamazione chiedendo danni per 1,6 miliardi di dollari; il contenzioso, come si legge sul sito di TgCom24, era sorto dopo che Fox (storicamente tv a favore di Trump e Repubblicana) aveva sollevato delle teorie su una possibile cospirazione inerenti le elezioni del 2020, definendo truccati i voti in favore di Joe Biden, nonché i dispositivi di voto di Dominion, accusando anche i dipendenti della società di aver pagato delle mazzette ai funzionari elettorali. Non contenti, alcuni dipendenti della Fox hanno accusato Dominion di aver lavorato in passato con Hugo Chavez, contestato leader venezuelano.

FOX DOMINION, CASO CHIUSO CON PATTEGGIAMENTO: “SIAMO LIETI DELLA DECISIONE…”

Accuse pesantissime quelle mosse da Fox che avevano portato inevitabilmente la vicenda in tribunale. Era già tutto pronto per il processo, con i 12 giurati già schierati, ma in extremis la tv di Murdoch ha optato per il patteggiamento. “Il patteggiamento riflette l'”impegno ad alti standard di giornalismo. Siamo lieti della decisione di risolvere la disputa con Dominion in modo amichevole, così da consentire al Paese di guardare avanti”, ha commentato Fox.

Secondo quanto sottolineato da TgCom24.it, con tale mossa si è evitato un procedimento giudiziario che sarebbe potuto risultare imbarazzante a Rupert Murdoch e al figlio Lachlan, esponendoli a forti critiche.

