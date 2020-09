Caso Luis Suarez/ Cambi: “La Juventus rischia la retrocessione immediata in B”

Negli studi di Oggi è un altro giorno, programma in diretta su Rai Uno, si parla della vicenda Luis Suarez e del suo esame di italiano. C’è un’indagine in corso nei confronti dell’università di Perugia, (dove il Pistolero ha sostenuto l’esame), perchè vi sarebbero state delle irregolarità nello svolgimento dello stesso test per divenire un cittadino nostrano. A riguardo ne ha parlato in studio il giornalista de La Verità, Carlo Cambi: “Pare che ci sia questo Cherubini – spiega – che avrebbe parlato con la rettrice dell’università di Perugia, dicendo loro che gli avrebbero portato degli altri. I vertici dell’università sono indagati, gli juventini no, e poi c’è un’inchiesta precedente che riguarda la professore che ha esaminato Suarez”. E ancora: “Sto povero Suarez, per diventare cittadino italiano, deve dimostrare che sa dire ‘mamma’ e siccome non lo sapeva dire, questa prof, che tra l’altro è una sfegatata tifosa juventina, lo ha aiutato”.

CASO LUIS SUAREZ, CAMBI: “JUVENTUS? C’E’ UN’INCHIESTA DELLA FIGC”

Il problema, secondo Cambi, riguarda in particolare la Juventus: “Il problema per gli juventini è l’inchiesta che sta facendo la procura Figc, la Juventus rischia la retrocessione immediata se venisse accertato il suo coinvolgimento. Fa parte di un illecito molto grave che è quello di truccare il tesseramento, e come se prendi un bambino del Ghana e dici che è un maggiorenne, e lo fai giocare senza fare le visite mediche: è la fattispecie del reato è lo stesso, ecco perchè tendono ad escludere qualsiasi coinvolgimento del direttore sportivo Fabio Paratici, in quanto è un rappresentante legale della Juventus”. Cambi si dice sconcertato dalla risposta della prof esaminatrice: “Ha detto che siccome Luis Suarez guadagna 10 milioni di euro non puoi dargliela la cittadinanza: per quello morto di fame che si fa?”. In attesa di novità, Luis Suarez ha lasciato il Barcellona per iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell‘Atletico Madrid.



