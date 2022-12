Casper/ Su Italia 1 il film con Christina Ricci e Bill Pullman

Casper, film di Italia 1 diretto da Brad Silberling

Casper va in onda oggi, 23 dicembre, a partire dalle ore 23.45 su Italia 1. Si tratta di una pellicola per le famiglie prodotta negli Stati Uniti d’America nel 1995 da Colin Wilson e diretta da Brad Silberling.

La pellicola ha visto la partecipazione di attori emergenti e non, come Christina Ricci, Bill Pullman, Eric Idle ed Amy Brenneman. Si tratta del primo adattamento cinematografico del celebre personaggio protagonista della serie animata omonima, destinata al pubblico dei più piccoli. Tra le particolarità della pellicola è da sottolineare il primato relativo all’utilizzo per l’intera durata del film della CGI, necessario per la rappresentazione del personaggio protagonista. Nonostante una spesa di oltre 50 milioni di dollari, il film superò le aspettative sfiorando i 300 milioni di dollari totali.

Casper, la trama del film

La storia racconta la tenera storia di un bambino di nome Casper e di suo padre. Il piccolo era gravemente malato e il padre passava tutto il tempo nel cercare non solo di renderlo felice ma soprattutto di trovare una cura. Qualsiasi desiderio del piccolo veniva sempre esaudito ma una notte, con la malattia ormai degenerata, il dolce Casper perde la vita. Diversi anni dopo la tenuta viene ereditata da una donna avara e aggressiva, interessata unicamente dai beni economici e dallo sfarzo. Il suo obiettivo infatti non era quello di utilizzare l’abitazione, bensì di privarsene intascando la somma prevista dalla vendita. Purtroppo però tutti i tentativi di entrare in contatto con la casa si rivelano traumatici.

L’abitazione era infatti infestata dai fantasmi e l’unico modo che Cathy aveva per trovare l’accesso e raggiungere la vendita era ingaggiare uno scaccia fantasmi. Presso la sontuosa dimora si trasferisce il professor Harvey insieme a sua figlia Kat, tormentata dai continui spostamenti dovuti al lavoro del padre. Fin dai primi momenti nella casa la ragazza avverte un senso di disagio, lo stato di abbandono non migliora di certo la situazione. Ben presto avrà modo di vedere con i proprio occhi il fantasma che abitava la casa, ovvero Casper. Il piccolo inizialmente terrorizzerà la giovane che difficilmente sembrerà apprezzare l’apparizione. Poco dopo però inizierà davvero una bella amicizia che culminerà in uno struggente ultimo regalo per il piccolo Casper.

I due amici impareranno a conoscersi meglio nel corso dei giorni, con le costanti minacce dell’ereditiera che attendeva il momento giusto per mettere le mani sulla casa. Il piccolo fantasma decide di confessare un incredibile segreto a Kat; il padre stava costruendo una macchina che avrebbe dovuto riportarlo in vita e che era segretamente nascosta all’interno della casa.

La notizia del presunto tesoro arriva anche a Cathy che da quel momento in poi farà di tutto per cercare di mettere le mani sull’oggetto misterioso. Nel trambusto generale il povero Harvey perderà la vita, ma Casper deciderà di rinunciare ad utilizzare per sè la macchina ideata dal padre per salvare proprio la vita del professore e padre di Kat. Alla fine, il giovane fantasma avrà comunque la possibilità di provare l’emozione di avere nuovamente un corpo, seppur per poche ore in un romantico ballo in compagnia della protagonista.

