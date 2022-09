Cast Away/ Su Rete 4 il film con Tom Hanks e Helen Hunt

Cast Away, film di Rete 4 diretto da Robert Zemeckis

Cast Away va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, sabato 10 settembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola di genere drammatico avventura realizzata nel 2000 per gli Stati Uniti d’America con la regia di Robert Zemeckis mentre la sceneggiatura è di William Broyles Junior.

Il filmCast Away è stato prodotto dalla Twenty Century Fox in collaborazione con Dreamworks Pictures and Playtone. Le musiche della colonna sonora sono di Alan Silvestri, la scenografia è di Rick Carter mentre nel cast di Cast Away figurano tra gli altri Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy, Leonid Citer, David Allen Brooks e Semion Sudarikov.

Cast Away, la trama del film

In Cast Away Chuck è un importante dirigente sportivo di una conosciuta società di trasporto che opera su tutto il territorio americano. Porta avanti una vita felice nella sua città natale Memphis assieme alla sua storica fidanzata Kelly. Tutto sembra procedere per il meglio e all’orizzonte inizia ad intravedersi la possibilità di unire per sempre le loro vite con il sacro vincolo del matrimonio.

Purtroppo il destino sembra essere beffardo perché un giorno Chuck si vede costretto a partire urgentemente per un impegno di lavoro che dovrebbe portarlo in Malesia durante le festività natalizie. Purtroppo l’aereo sul quale viaggiava quando sta sorvolando l’immenso Oceano Pacifico è costretto a un atterraggio di fortuna per via di alcune problematiche tecniche. L’uomo grazie ad un vero e proprio miracolo riesce a mettersi in salvo ma suo malgrado si ritrova in un’isola deserta. Essendo sempre stato abituato nell’avere tanti comfort le difficoltà non si fanno attendere con le esigenze di dover bere acqua di cocco e mangiare dei prodotti comunque ottimi come granchi.

La solitudine si fa straziante per lui tant’è che lo porta ad utilizzare un pallone che è tra i pochi oggetti sopravvissuti all’impatto dell’aereo, come una sorta di persona con cui vivere. Aspetta fiducioso che qualcuno possa venire a trovarlo in queste sperdute acque dell’Oceano Pacifico ma l’attesa si fa davvero estenuante perché trascorrono ben quattro anni.

Decide quindi di provare ad andare in mare aperto con una zattera costruita con materiali di fortuna e in effetti riesce dopo alcuni giorni che gli arriva a trovare una nave porta container che gli permetterà di far ritornare nella sua città. Purtroppo scoprirà che la sua fidanzata nel frattempo si è rifatta una vita sposando il suo dentista e avendo da lui una bambina.

