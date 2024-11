Cast Il Patriarca 2, tutti gli attori protagonisti della fiction di Canale5

La seconda stagione de Il Patriarca va in onda su Canale5 a partire da questa sera, venerdì 15 novembre 2024, con la 1a puntata sempre in prima serata. Le serie racconta la vicende del narcotrafficante Nemo Nemesio Bandera che gestisce una azienda ittica come copertura per i suoi affari illeciti. Al centro delle trame c’è la sua famiglia e gli affari con gli altri clan rivali. Tuttavia Nemo non solo lotta con i suoi nemici ma anche contro l’Alzheimer. Nel cast Il Patriarca 2 ritroviamo moltissimi attori della scorsa stagione. Claudio Amendola è il protagonista assoluto Nemo Bandera, il Patriarca di Levante è un uomo che ha lottato con tutti i mezzi, anche e soprattutto illegali per raggiungere i suoi scopi. Dopo la diagnosi del morbo di Alzheimer il destino gli ha messo contro altri due nemici: i piani di vendetta dell’ex socio Raoul Morabito e il grave lutto della morte del figlio Carlo.

Antonia Liskova è Serena Bandera, moglie di Nemo ed è lei ad aver ereditato dal padre la Deep Sea, in questa stagione deve fare i conti con la sorella Monica, anche lei pronta a tutto pur di riprendersi l’azienda. Neva Leoni, invece, è Lara, figlia primogenita di Nemo nata da una relazione procedente con una donna di nome Ada, per amore del padre è stata costretta a mettere da parte i suoi principi morali ed etici. Raniero Monaco Di Lapio è Mario Rizzi, avvocato e genero di Nemo avendo sposato la figlia Nina è disposto a tutto pur di spodestare Nemo e prendere il potere ed è per questo che ha ucciso Carlo. Carmine Buschini non ci sarà nel cast Il Patriarca 2 perché il suo personaggio è uscito di scena con una tragica morte, Carlo, il figlio di Nemo e Serena, tossicodipendente e fragile è stato ucciso di Mario. Giulia Schiavo, invece, è Nina Bandera, figlia 24enne di Nemo e Serena che vuole prendere il controllo della Deep Sea.

Il Patriarca 2 cast, dall’addio di Carmine Buschini alle new entry Giulia Bevilacqua e Federico Dordei

Nel cast Il Patriarca 2 ci sono anche delle new entry che daranno uno scossone alle trame. Il principale nemico di Nemo Bandera sarà Raoul Morabito, interpretato da Federico Dordei, antagonista di Nemo prima migliore amico e poi nemico giurato è disposto a tutto pur di ottenere quello che vuole. Altra nuovo ingresso, invece, è quello di Giulia Bevilacqua che è Elisa, sindaco di Levante vuole vendicarsi del tradimento di Mario e per questo stringe un’alleanza con Raoul. Infine Primo Reggiani è l’ispettore di polizia Monterosso determinato ad incastrare Nemo una volta per tutte ed ha una vera e propria ossessione contro di lui. Cecilia Napoli è invece Alice Florio poliziotta attenta e scrupolosa che vuole assicurare Nemo alla giustizia. Nel cast Il Patriarca 2 troviamo anche Alice Torriani che è Monica la sorella di Serena, Giorgio Belli è Daniel Morabito, figlio di Raoul, mentre Claudia Vismara è il nuovo commissario di Levante Chiara Marziale.