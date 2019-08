Castel Volturno, 34enne investito e ucciso/ Teneva per mano figlio, vivo per miracolo

Dopo il dramma di Corsico e la disavventura capitata al ciclista Domenico Pozzovivo, altro sangue sulle strade: a Castel Volturno la vittima è un uomo di 34 anni, travolto ed ucciso da un’auto pirata. Il giovane – Giorgio Galiero – si trovava in via delle Acacie, località di Pinetamare, insieme al figlio di appena 6 anni: secondo una primissima ricostruzione delle forze dell’ordine della compagnia locale – riportata dai colleghi di Adnkronos – un Suv Bmw X6 con targa di nazionalità polacca avrebbe sbandato per l’alta velocità, travolgendo il giovane padre. Miracolosamente illeso il piccolo, fuggito a casa tra le lacrime subito dopo il tragico incidente: il bimbo non ha riportato ferite o lesioni, ma è sotto choc per quanto accaduto.

CASTEL VOLTURNO, GIORGIO GALIERO UCCISO DA PIRATA DELLA STRADA

Sul posto sono immediatamente giunti gli uomini dell’Arma e i sanitari del 118, ma per Giorgio Galiero purtroppo non c’è stato niente da fare: i medici della clinica Pineta Grande non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane 34enne. Ed è partita la caccia all’investitore: il conducente del Suv Bmw X6 non si è fermato e non ha prestato soccorso subito dopo l’incidente. In corso le indagini per individuare e fermare il pirata, che dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale, aggravato per l’omissione di soccorso. Cronaca Caserta spiega che l’arresto è questione di ore: gli agenti hanno raccolto le testimonianze di diverse persone presenti in via delle Acacie al momento del dramma. Attesi aggiornamenti a stretto giro di posta.

