Pozzovivo investito da auto: come sta?/ Ciclismo, addio Vuelta: fratture agli arti

Domenico Pozzovivo è stato investito da un’auto mentre si stava allenando. Brutto incidente per il corridore 36enne del team Bahrain-Merida. Una Fiat Grande Punto lo ha travolto sulla strada che conduce a Laurignano, frazione di Dipignano, nel cosentino. L’incidente è avvenuto in prossimità di un incrocio. Il conducente dell’auto ha subito allertato i soccorsi. Pozzovivo è infatti rimasto dolorante a terra senza riuscire a muoversi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno portato all’ospedale di Cosenza. Qui allo storico gregario di Nibali sono state diagnosticate fratture al braccio e alla gamba. Il ciclista, reduce dal Tour di Polonia, la prossima settimana avrebbe dovuto essere al via della Vuelta in Spagna, ma deve dire addio alla competizione a causa dell’incidente di cui è stato vittima. Lo scalatore era già stato vittima di una caduta alla Freccia Vallone, che lo aveva costretto ad andare sotto i ferri per un intevento maxillofacciale.

POZZOVIVO INVESTITO DA AUTO: COME STA?

Domenico Pozzovivo ha riportato anche numerose fratture costali, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera che, in merito a quella alla gamba, precisa che si tratta di una frattura di tibia e perone. Il presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco, ha commentato l’incidente, per il quale purtroppo il ciclista non potrà più partecipare alla Vuelta. «La sicurezza dei ciclisti è la più grande criticità che abbiamo oggi: sono in aumento gli incidenti. L’automobilista dovrebbe avere più sensibilità nei confronti di un utente più debole come il ciclista. Auguri a Domenico Pozzovivo», ha dichiarato Renato Di Rocco. Un duro colpo questo per l’atleta che dopo aver fatto da gregario negli ultimi mesi sarebbe stato uno dei leader della sua squadra. Ma questa non è un’annata fortunata per il ciclista italiano.

