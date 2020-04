Castrovilli alla Roma?/ Calciomercato, la Fiorentina fa muro: “Non si muove”

Nome bollente per la prossima finestra del calciomercato estivo è certo quello di Gaetano Castrovilli, giovane centrale dalle ottime prospettive, che sta facendo gola a parecchi club. Di fatto il profilo del centrocampista della Fiorentina è di sicuro interesse: classe 1997, il giocatore dei gigliati in stagione ha messo da parte 26 presenze e 2203 minuti di gioco, concedendo a tabella anche due assist vincenti e tre gol, oltre che a tante prestazioni superlative. Normale dunque che abbia attirato parecchia attenzione, compresa quella della Roma, che già da qualche giorno si era messa dunque sulle sue tracce. Anzi solo poche settimane fa pareva che la dirigenza di Trigoria avesse già un piano per portare Castrovilli alla Roma per la prossima stagione, dove pure avrebbe trovato posto, come contropartita tecnica pure Alessandro Florenzi (profilo che risulta gradito agli stessi viola).

CASTROVILLI ALLA ROMA? LA VIOLA ALZA IL MURO

L’approdo di Castrovilli alla Roma è dunque solida ipotesi per la prossima finestra di calciomercato? Non proprio, perché proprio in questi giorni la dirigenza dei gigliati è intervenuta per alzare un muro intorno al proprio protetto, che essendo poi in scadenza di contratto per 2024, non dovrebbe allora cambiare casacca per la prossima stagione. Nette in tal senso le parole del patron del club fiorentino Commisso a Sportitalia: “Castrovilli e Chiesa? Per oggi non si toccano. Il primo ha un lungo contratto, Chiesa uguale. Amo i buoni giocatori, non per forza devo vendere”. E gli ha pure fatto coro solo oggi lo stesso Antognoni, club manager della Viola, intercettato da Toscana TV: “Castrovilli al momento è il miglior giocatore italiano della serie A insieme a Sensi e Tonali. Ce lo teniamo stretto”. Insomma la volontà della dirigenza di tenersi stretto il centrocampista è evidente: non vi sono dunque molte chance per la Roma.



