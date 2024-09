Gravissimo episodio quello accaduto in quel di Catania, dove una donna avrebbe dato fuoco ad un’altra ragazza a seguito di una lite in strada. Ne parla il quotidiano Il Corriere della Sera attraverso il suo sito online, precisando che si tratta di una notizia ancora in aggiornamento. Il risultato di questo tremendo gesto, ripetiamo, verificatosi in quel di Catania, è che una 26enne sarebbe in grave condizioni. Ma cosa è successo nel dettaglio?

Sembra che la donna abbia gettato del liquido infiammabile addosso appunto alla vittima, che è stata in seguito raggiunta dagli uomini del soccorso in condizioni molto gravi: dopo essere stata stabilizzata la 26enne è stata quindi trasferita d’urgenza sull’ambulanza e poi trasportata in codice rosso presso l’ospedale Cannizzato di Catania dove si trova attualmente, ricoverata nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. La lite sarebbe avvenuta in strada, e la 26enne avrebbe riportato delle ustioni sul 20 per cento del corpo, dopo appunto aver ricevuto del liquido infiammabile e poi essere dato alle fiamme.

CATANIA, DA’ FUOCO A 26ENNE: SCREZI DOPO UNA LITE FRA MINORENNI

Non è chiaro se vittima e carnefice si conoscano, è presumibile di sì, ed inoltre sembrerebbe trattarsi di un’aggressione premeditata visto che non si gira normalmente con un liquido infiammabile. Come riferisce ancora il Corriere della Sera, la ragazza avrebbe subito delle pesanti ferite al volto, ma anche al torace e alle braccia, di conseguenza sarebbe stata colpita nella parte alta del suo corpo, ed ora si trova nel centro ustioni, sotto la cura degli specialisti dell’ospedale.

In base ad una prima ricostruzione sembra che la lite fra le due si avvenuta a seguito di alcune questioni fra minorenni: dalle parole si è passati ai fatti e il risultato è il gravissimo episodio di Catania che vi abbiamo appena descritto. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore su questa vicenda ancora poco chiara, a cominciare dall’accertare il perchè di questo folle gesto.

