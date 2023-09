Caterina Arcuri ed i gemelli Pietro e Giulio Tucci: chi sono i figli di Myrta Merlino/ “Sono una madre…”

Chi sono Pietro e Giulio Tucci, i figli gemelli di Myrta Merlino

Myrta Merlino è pronta a condurre Pomeriggio 5 costituendo Barbara D’Urso. A sostenere la Merlino ci sarà non solo il compagno Marco Tardelli, ma anche i figli: i gemelli Pietro e Giulio Tucci e la figlia Caterina. Pietro e Giulio sono nati quando la Merlino aveva 24 anni. La storia con il padre dei gemelli, però, finì tre anni dopo come ha confessato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni del Quotidiano Nazionale. Il primo marito e padre dei gemelli ebbe un incidente in seguito al quale cambiò portando la conduttrice a decidere di mettere un punto alla storia.

Myrta Merlino/ “Pomeriggio 5 avrà uno studio nuovo e il pubblico. Oggi una sorpresa...”

“Quando rientrò a casa con due infermiere non era più lui, non sopportava il pianto dei bambini. Non c’era serenità. Ho deciso contro tutto e tutti di lasciarlo”, ha raccontato la Merlino che è poi diventata mamma di Caterina, nata dalla successiva relazione.

Chi è Caterina Arcuri, la figlia di Myrta Merlino

Dalla relazione con Domenico Arcuri, nel 2004, è nata Caterina. Myrta Merlino si divide così tra il lavoro e la vita privata, ma che tipo di madre è? A svelarlo è stata lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin per Verissimo. “Sono una mamma molto carnale. Ho bisogno di toccare e baciare i miei figli e le persone che amo. Mia madre mi ha insegnato l’autonomia, l’indipendenza e la libertà. È la persona che mi ha più plasmato, ma da adolescente volevo una mamma come le altre. L’ho capita con il tempo e l’ho amata con il tempo”.

Myrta Merlino "Marco Tardelli è il vero grande colpo di fortuna della mia vita"/ "Matrimonio? Al momento…"

“Non esiste il modo di essere una madre perfetta. Io ho tentato, strenuamente, e questo loro lo hanno sempre capito. Ma quando mi sono concessa a 46 anni il grande amore, loro questa cosa l’hanno sofferta perché non erano abituati a condividermi. Erano sempre stati al primo posto. È stato molto difficile, non mi sentivo capita. Il lavoro che ho fatto è stato fargli comprendere che la mia felicità sarebbe stata fondamentale per essere la buona madre che cercavo di essere”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Myrta Merlino "Barbara D'Urso? Né dualismo né rivalità"/ "Ha fatto delle cose che io..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA