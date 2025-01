Caterina Arena è una delle concorrenti della nuova edizione di Io Canto Senior 2025, programma che vede la conduzione di Gerry Scotti e mostra alcune persone più avanti con l’età raccontare la propria passione per la musica. Caterina è una di queste e si è messa in mostra fin dalle prime battute della trasmissione.

La storia di Caterina Arena è particolare, la donna è una casalinga che vive a Palermo ma che è di origini brianzole e si è trasferita al Sud per amore. Qui però – tra le altre cose – è riuscita a coltivare la sua passione per la musica, sempre più imponente nel corso degli anni. E lo possiamo vedere anche sui suoi profili social.

Attraverso il proprio account Instagram la donna racconta passo dopo passo la sua avventura a Io Canto Senior, davvero emozionante per lei ma non solo. Spulciando sui propri social possiamo vedere come la donna provi ad esprimere tutta la sua passione per la musica e canti in giro per locali, specialmente nella città dove vive.

L’amore per la musica e una storia particolare quella di Caterina Arena, la toccante dedica a Io Canto Senior 2025

Nel corso dell’ultima puntata di Io Canto Senior 2025 Gerry Scotti ha scherzato con la donna e ha raccontato come è tornata a cantare con costanza, Caterina ha svelato: “A Palermo ho conosciuto la mia passione per il mio canto, non le ho potuto coltivare per vicissitudini della mia vita ma anche grazie a mio marito quando sono scesa giù ho avuto più tempo per coltivare la mia passione”.

Parole toccanti quella della donna quando poi ha parlato del padre, una delle figure più importanti della sua vita ed anch’egli persona che aveva grande passione per la musica. Caterina racconta: “Mio padre era uno showman, lui mi chiedeva sempre di cantare e io non lo faceva perchè avevo vergogna”.

Ora l’uomo non c’è più e Caterina sale sul palco anche per celebrarlo e ricordarlo un pò. A Io Canto Senior Caterina Arena ha cantato At Last ed ha offerto una gran bella prestazione canora, incantando il pubblico e offrendo grandi spunti in vista delle prossime piacevoli puntate, dove Caterina Arena sarà ancora tra le protagoniste principali.