Un debutto fra i più attesi, il nuovo anno si apre all’insegna della musica e con uno dei padroni di casa più apprezzati di sempre. Inizia questa sera – 10 gennaio, su Canale 5 – l’avventura di Io Canto Senior 2025, talent canoro condotto da Gerry Scotti e con innumerevoli protagonisti tra coach, giuria e concorrenti. Lo show, in linea con le precedenti edizioni e con il format classico, proporrà una gara a ritmo di note ma che al contempo cercherà di non far percepire a protagonisti e pubblico il senso della competizione.

Io Canto Senior 2025, quanti sono i concorrenti in gara

Chiaramente, a poco dall’esordio, c’è sicuramente chi è già a caccia di curiosità sui concorrenti Io Canto Senior 2025. Chi sono dunque i talenti che si sfideranno sul palco di Canale 5? Dovremo attendere il corso delle puntate per avere un quadro completo dei cantanti e delle cantanti che si cimenteranno in questo splendido viaggio ma – come riporta IoDonna – sono già noti 3 nomi e relative storie: Anna Paola Andreini, Alessandro Rea e Angelo Aliano.

Nel merito dei concorrenti Io Canto Senior 2025, pur in assenza della rosa completa, conosciamo già il numero completo degli aspiranti vincitori. Saranno ben 18 i cantanti e le cantanti in gara nel talent condotto da Gerry Scotti e chiaramente saranno equamente suddivisi per i rispettivi coach. Anche per questa edizione i roster saranno capitanati da: Benedetta Caretta, Fausto Leali, Mietta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Anna Tatangelo.

Concorrenti Io Canto Senior 2025: alla scoperta di Anna Paola Andreini, Alessandro Rea e Angelo Aliano

Nella squadra di Benedetta Caretta – nel merito dei concorrenti Io Canto Senior 2025 – potremo apprezzare la voce di Anna Paola Andreini. 79 anni ma ancora tanta voglia di vivere di musica. “…Nella mia ‘seconda vita’ ho capito che avevo assaggiato tutte le cose che mi piacevano e mi mancava il canto. Ho cercato un bravissimo maestro, a 54 anni, ed ho iniziato a cantare”. Si presenta così, ed è certo quanto basta per alimentare l’hype.

Tra i concorrenti di Io Canto Senior 2025 ci sarà anche Alessandro Rea; 47 anni e parte del team di Lola Ponce. IoDonna riporta anche uno spoiler sulla prima esibizione che lo vedrà cimentarsi sulle note de ‘Sexbomb’ di Tom Jones e Mousse T. Completa il quadro dei concorrenti Io Canto Senior 2025 già noti Angelo Aliano, parte della squadra di Fausto Leali. Per lui la sfida sarà cimentarsi con ‘Soul man’ dei Blues Brothers.