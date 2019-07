Caterina Balivo, addio ai social/ Video, ballo con Guido Maria Brera: “Sparisco”

Un ballo, montagne a fare da sfondo e la tranquillità familiare. Questa sarà l’ultima immagine che, per un po’, avremo di Caterina Balivo. Per la conduttrice è arrivato il momento di andare in ferie e non solo dalla tv ma anche dai social dove nei prossimi giorni non sarà attiva come in questi mesi. Spesso e volentieri Caterina Balivo ha denunciato il degrado della sua Roma, ha raccontato il dietro le quinte di Viene da Me, ha scambiato battute con i suoi ospiti, con i suoi collaboratori e con i membri della sua famiglia ma solo oggi ha regalato ai fan un momento intimo e tenero che ha lasciato tutti a bocca aperta tanto che mai addio fu così benedetto dai fan che hanno adorato la location e il ballo con Guido Maria Brera. I due si stringono e ballano insieme ma solo quando lui si volta e scopre di essere ripreso invita chi ha il cellulare in mano di spegnere.

L’ADDIO AI SOCIAL DI CATERINA BALIVO

Dopo un anno passato sulla giostra televisiva con il trasloco da Rai2 a Rai1 e con la lotta per alzare gli ascolti di un programma già dato per spacciato, Caterina Balivo ha pensato bene di ritirarsi nella sua casa in Alto Adige, sulle Dolomiti, insieme a tutta la famiglia per godersi queste settimane di vacanza lontano da tutto e da tutti. Lei stessa pubblicando questo video con il marito, e una serie di foto e immagini dei figli nelle storie su Instagram, ha deciso di annunciare il suo addio: “Finalmente a casa ❤️Ci vedremo tra un po’ di giorni sui social… sparisco per un po’”. In tempi non sospetti, in un’intervista a Oggi, la conduttrice ha rivelato di amare le vacanze in montagna, sveglia tardi, spesa e passeggiata in paese con i figli e poi la natura e gli animali che circondano lei e la sua famiglia allargata, cos’altro si può volere?

Ecco il video dell addio ai social:





