Caterina Balivo, gaffe Vieni da me/ Video, signora del pubblico: “Non sono lesbica”

Caterina Balivo è incinta? La domanda è sorta spontaneamente e si è poi diffusa sui social dopo la reazione della conduttrice di Vieni da me ad un contatto con una signora del pubblico. Quando si è accomodata vicino ad una donna, questa l’ha stretta a sé ma la Balivo non ha gradito il fatto che l’abbia toccata alla pancia. «Non toccarmi la pancia per favore, sai com’è… Sono un po’ così», ha dichiarato la conduttrice che con questa reazione ha spiazzato un po’ tutti. Seppur non sgarbata, è stata un po’ infelice visto che la signora si era dimostrata semplicemente affettuosa. Forse un po’ troppo per Caterina Balivo, che non ha apprezzato il contatto. Sui social sono scattate subito le domande e qualcuno si è interrogato sul fatto che ciò potesse essere un indizio relativo ad un’eventuale nuova gravidanza. Ma verso la fine della puntata è stata la stessa presentatrice a smentire indirettamente le voci.

CATERINA BALIVO INCINTA? NO, GAFFE A VIENI DA ME

«Mi hanno detto che si è sentita una cosa che ha detto prima», ha esordito Caterina Balivo tornando dalla signora del pubblico. «Non volevo che mi toccasse la pancia perché ho un po’ di pancetta, non per altro», ha spiegato la conduttrice di Vieni da me. Niente gravidanza dunque. Ma se una questione è stata così risolta, in realtà è scoppiato subito dopo un caso che ha visto protagonista la signora del pubblico. «Volevo dire che noi promuoviamo qualsiasi tipo di amore», ha detto Caterina Balivo. E così ha lasciato sbigottite molte persone del pubblico, anche a casa. Ma che cosa aveva detto la signora? In realtà si è sentito distintamente. E quindi il tentativo di fare chiarezza della conduttrice si è trasformato in un autogol, perché comunque sui social è partita la caccia. La signora aveva risposto: «Mica sono lesbica», salvo poi tapparsi la bocca per la gaffe. E infatti quando è tornata da lei, mentre scorrevano i titoli di coda, Caterina Balivo le ha ribadito: «Guardi che si è sentito…».

CLICCA QUI PER IL VIDEO (DA 1:05:47)



