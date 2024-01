Caterina Balivo: “Attaccato Ilary Blasi? Strumentalizzate le mie frasi”/ Duro sfogo a La volta buona

Ilary Blasi nel mirino di Caterina Balivo? La conduttrice de La volta buona sbotta: “Strumentalizzate le mie frasi”

Ieri le frasi di Caterina Balivo contro Ilary Blasi hanno fatto il giro del web tra siti e giornali online. A sorpresa, infatti, sembrava che la conduttrice di Aversa avesse preso di mira l’ex moglie di Francesco Totti. Nella puntata di oggi di La volta buona 26 gennaio 2024, invece, Caterina Balivo ritornando sull’argomento ha voluto fare chiarezza, non senza una punta di amarezza per la strumentalizzazione delle sue parole. A suo dire è stata totalmente fraintesa.

Nel dettaglio, Caterina Balivo è sbottata: “Io ieri commentando la fine di questo matrimonio ho solo detto Mamma mia è una fine pessima del matrimonio e mi dispiace che molti colleghi dell’online abbiano, come dire, strumentalizzato per fare dei click dicendo che una mia frase era verso la persona, assolutamente. Quando tu vedi un matrimonio con dei figli ognuno poi si fa la sua vitae tutto viene messo in piazza, ovviamente è una fine che non auguriamo a nessuno, questo comunque è un dato di fatto.”

Caterina Balivo fa chiarezza: “Mai attaccato la persona”, lo sfogo a La volta buona

Nella puntata di oggi de La volta buona, Caterina Balivo ha voluto chiarire le sue parole contro Ilary Blasi. Ma cosa aveva detto la conduttrice? Parlando dell’intervista rilasciata da Cristiano Iovino sulla sua relazione con Ilary Blasi la Balivo senza mezzi termini aveva stroncato tutti il modo di agire di protagonisti della vicenda: “Poca galanteria da parte di Cristiano o poca galanteria da parte di tutti? No perché hanno comunque raccontato tutto…Documentario, intervista e poi c’è il libro. Insomma, diciamo che la fine è stata pessima.”

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata turbolenta a dir poco. Iniziata con una pessima intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera più di un anno fa è proseguita con un interviste fiume ed esclusive, un documentario su Netflix ed un romanzo da parte della conduttrice dell’Isola dei famosi e tanto altro e forse non si può dare torto a Caterina Balivo se definisce la fine di questo matrimonio pessima.











