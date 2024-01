Cristiano Iovino: “Con Ilary Blasi non c’è stato solo un caffè”/ “Frequentazione intima, ci vedevamo da me”

Cristiano Iovino smentisce le dichiarazioni fatte da Ilary Blasi nel docufilm Unica: “Tra noi non c’è stato solo un caffè”

Dopo il docufilm ‘Unica’ di Ilary Blasi e il silenzio di Francesco Totti, a parlare è stavolta Cristiano Iovino. Parliamo del personal trainer e imprenditore indicato da certi come vero motivo della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi; la stessa persona che la conduttrice cita all’interno del suo documentario, parlando di ‘un semplice caffè insieme’. Stando alle dichiarazioni fatte da Cristiano a Il Messaggero, con Ilary Blasi ci sarebbe stato più di un caffè.

Tutto avrebbe avuto inizio da un commento del personal trainer su Instagram. Poi il primo incontro: “Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020 e ci siamo visti a una mostra di Banksy al centro a Roma. Avevamo paura di farci vedere insieme? Sì, certo”, ha dichiarato Iovino. Da lì la conoscenza ha iniziato a diventare più intensa: “Ci vedevamo da me e qualche volta nel negozio di Alessia Solidani ai Parioli”. Poi c’è stato l’invito a New York di Ilary: “Mi propose di raggiungerla. Era lì con la sorella. Ma io ero in Messico e alla fine decisi di non andare”.

Cristiano Iovino: “Tra me e Ilary c’era una frequentazione intima”. E su Totti…

Il rapporto tra Cristiano Iovino e Ilary Blasi risale, dunque, a quando la conduttrice era ancora sposata con Francesco Totti: “Quando ci vedevamo, fine 2021 e prima di Noemi Bocchi allo stadio, lei era sposata. – sottolinea infatti il personal trainer – Ma non era una storia, piuttosto una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vederci.” E su Francesco: “Non parlavamo mai di Totti. Ma mi aveva fatto capire che il suo matrimonio era praticamente finita e che vivessero da separati in casa. Altrimenti avrei evitato quella situazione”.

E a proposito dell’incontro sfumato a New York, Iovino ha lanciato una bomba: “Non ci siamo più visti come prima dopo quell’episodio. Siamo rimasti in buoni rapporti. Poi non mi ha avvisato del docufilm. Mi aspettavo che lo facesse, la mia quotidianità è stata destabilizzata. Io comunque ho iniziato a frequentare un’altra ragazza e lei Bastian. Credo lo abbia conosciuto proprio a New York, quando non sono andato”.











