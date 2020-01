Caterina Balivo, battuta su Pamela Prati/ “Mamma e moglie. E Mark Caltagirone…”

CATERINA BALIVO SU PAMELA PRATI: “MAMMA E MOGLIE”. E SU MARK CALTAGIRONE…

Caterina Balivo scherza sullo scandalo Pratiful a “Vieni da me”. La conduttrice, durante l’intervista alla prima Miss del 2020 Beatrice Scolletta, ha fatto una battuta su Pamela Prati e Mark Caltagirone. «Fatemi parlare con la Miss, perché lei è mamma e moglie, come Pamela Prati!», ed è scoppiata a ridere. Allora Lorenzo Farina le ha chiesto: «Come si chiama il tuo Mark Caltagirone se sei moglie e mamma?». Allora Beatrice Scolletta ha risposto sorridendo: «Ce l’ho, esiste. Si chiama Roberto». Ma la conduttrice, sempre scherzosamente, finge di non fidarsi: «Ma Roberto esiste? Se esisti vieni da me». E quando il marito della Miss Roberto Mastrella è entrato in studio ha tenuto il gioco con Caterina Balivo: «Ma voi siete matti! Piacere Mark…». Così si è presentato infatti a Caterina Balivo, che per tutta risposta ha detto: «Sei anche spiritoso». La battuta di Caterina Balivo comunque era legata alla famosa intervista di Pamela Prati in cui la showgirl sarda raccontava a Domenica In, nel salotto di Mara Venier, di essere diventata mamma e che presto sarebbe diventata pure moglie, salvo poi scoprire che era tutta una farsa… Una scena diventata peraltro virale sui social.

