Caterina Balivo, diretta ultima puntata Vieni da Me/ “Indosserò il miglior sorriso”

La stagione televisiva sta volgendo al termine e i programmi che non si sono conclusi a maggio lo faranno oggi, Vieni da me compreso. Caterina Balivo oggi tornerà in studio per l’ultima volta, almeno per questa edizione, ma prima di farlo ha voluto confidare ai suoi fan, sui social, quello che pensa di questo anno faticoso ma ricco di soddisfazioni. La conduttrice ringrazia tutti coloro che le hanno permesso di arrivare alla fine criticandola in modo costruttivo e permettendole di crescere, raddrizzando una barca che non era partita nel migliore dei modi. Gli ascolti di Vieni da Me erano disastrosi, almeno agli inizi, così come quelli dei programmi che la precedevano e la seguivano, ma in questo 2019 tutto è migliorato. Alcuni pensano che sia proprio merito della squadra di Caterina Balivo, altri pensano che sia stato il forte traino de Il Paradiso delle Signore a premiare la conduttrice, fatto sta che lei sui social scrive: “Era il 7 Settembre 2018 ed era il primo giorno e unico giorno di prove di Vieni da Me. Non ho dimenticato un solo minuto di questa stagione lunga faticosa ricca di tanti cambiamenti ma bellissima che oggi si conclude. Vieni da Me è un programma che ha fatto sudare tutti, dai fonici, ai cameraman alle regia, agli autori, tutti hanno contribuito a renderlo quello che oggi è diventato!“.

QUELLO DI CATERINA BALIVO E’ UN ADDIO?

A leggere il suo lungo messaggio social sembra proprio che l’ultima puntata di Vieni da me non chiuderà solo questa stagione ma chiuderà la porta anche ad un ritorno in futuro ma, secondo gli ultimi rumors, così non sarà. Secondo quanto riporta TvBlog, Caterina Balivo è stata confermata alla conduzione di Vieni da Me anche nella prossima stagione televisiva e così la lettura delle sue parole cambia: “Oggi mi vestirò del mio sorriso migliore per entrare per l’ultima volta a casa vostra e cercare di portare un po’ di spensieratezza e qualche riflessione interessante in questo caldo pomeriggio di Giugno. Vi dico grazie, grazie davvero… a più tardi“. Cosa regalerà al suo pubblico Caterina Balivo in quest’ultima puntata?

Ecco il post integrale pubblicato da Caterina Balivo poco fa:





