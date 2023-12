Caterina Balivo, frecciata in diretta a Chiara Ferragni?/ “La beneficenza si fa ma non si dice”

Caterina Balivo lancia una frecciata in diretta a Chiara Ferragni? “Beneficenza si fa ma non si dice”

La puntata di oggi de La volta buona, venerdì 22 dicembre 2023, si è aperta con la toccante storia di William, un giovane uomo che dopo un’infanzia ed un’adolescenza difficile non solo è riuscito a riscattarsi ma ha deciso di darsi da fare per aiutare le persone più in difficoltà. Prima di raccontare la sua storia però, Caterina Balivo ha fatto delle puntualizzazioni e dei chiarimenti che sembravano delle frecciatine a Chiara Ferragni, al centro di una bufera mediatica per il caso dei pandoro Balocco.

Nel dettaglio, Caterina Balivo durante la chiacchierata con il suo ospite ha ammesso: “Non lo volevo fare, ma dati gli ultimi casi di pubblicità/beneficenza io mi sento di farlo… Conosco William a prescindere da quello che fa perché sta insieme con una ragazza, Donatella, con cui ho partecipato a Miss Italia. Le ho detto che volevo intervistarlo e lei mi ha risposto di no perché non voleva farsi pubblicità. Io le ho detto di non preoccuparsi perché racconterò anche questo perché la beneficenza si fa e non si dice.“ La conduttrice campana non ha nominato direttamente l’influencer ma il riferimento sembra ovvio. In tutti questi anni i Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicizzato la loro beneficenza più per un ritorno di immagine forse che non per reale spirito altruistico.

La volta buona, Caterina Balivo piange dopo il racconto del suo ospite: “Non sarà per tutti un Natale sereno”

Caterina Balivo è scoppiata a piangere in diretta per la storia toccante di William che dopo un passato difficile adesso si dedica agli altri. La conduttrice di Aversa alla fine ha concluso con una riflessione: “Non è facile perché noi qui passeremo un Natale sereno, e non sarà così per tutti…E quindi questa cosa devasta tutti…Se c’è qualcuno che ha bisogno aiutiamolo…” In lacrime ha chiesto aiuto a Fabrizio D’Alessio per presentare la prossima ospite, peccato che quest’ultimo preso alla sprovvista si sia confuso ed abbia commesso una piccola gaffe.

Dopo questo momento toccante con tanto di stoccata di Caterina Balivo a Chiara Ferragni, è entrata in studio Barbara Boncompagni per parlare di Raffaella Carrà e della docuserie a lei dedicata. La figlia di Gianni Boncompagni ha rivelato che Raffaella Carrà fu censurata per il suo celebre brano Tuca Tuca ed era una persona molto umile, determinata, dedica al sacrificio ma anche molto superstiziosa.











