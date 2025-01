Nervi a fior di pelle a La Volta Buona, protagonista inattesa proprio la conduttrice: Caterina Balivo. Tutto parte da un aneddoto legato a Lory Del Santo che, a distanza di mesi, è tornata a parlare delle ‘accuse’ di Marcella Bella durante l’intervista a Belve. La cantante aveva raccontato di un aneddoto di 40 anni prima dove, a suo dire, l’attrice ci avrebbe provato con suo marito. “Tu pensa questa scena, secondo me è così gelosa che è offuscata; io cercavo semplicemente il mio posto perchè non si vedeva nulla. Sono tornata due volte perchè mi dicevano che quello era il mio posto e alla fine mi sono seduta a quello libero davanti”.

Alla giustificazione di Lory Del Santo, abbiamo osservato una reazione ‘choc’ di Caterina Balivo. L’aneddoto in questione legato alle parole di Marcella Bella ha rievocato in lei un ricordo che ancora le genera una sorta di nervosismo incontenibile. “Adesso lo dico, io sto con Marcella Bella! Allora, sicuramente non eri tu Lory e ti avrà scambiata per un’altra persona, ma se succede a me una cosa del genere altro che scarpa!”.

Caterina Balivo ‘difende’ Marcella Bella e svela: “E’ successo anche a me…”

Caterina Balivo su ‘tutte le furie’, forse come non l’abbiamo mai vista; il motivo è presto rivelato. La conduttrice de La Volta Buona ha infatti confessato di aver vissuto una circostanza simile a quella raccontata da Marcella Bella. “Questa cosa mi ha fatto tornare in mente tutto! E’ successo anche a me, al matrimonio di Walter Siti, era una scrittrice. Io non ho bussato con la scarpa sulla sedia; davanti a tutti ho detto che il suo atteggiamento era scorretto! Io lo farei il nome, ma non voglio abusare del mio potere televisivo in questo momento…”. Insomma, c’è ancora del rancore latente, ma la simpatia di Caterina Balivo è ormai un must e ci ha pensato lei stessa a stemperare appena dopo la tensione: “Dai, adesso ho proprio bisogno di un caffè!”.