Caterina Balivo, gaffe a “Vieni da me”/ Confonde parto podalico e formaggio podolico

Nuova gaffe di Caterina Balivo nel corso della puntata di ieri di “Vieni da me”: la 40enne ex modella e conduttrice di uno dei format più seguiti del palinsesto del servizio pubblico è stata protagonista infatti ancora una volta di un esilarante svarione in cui di fatto ha confuso un noto formaggio scatenando un effetto comico a cui non ha potuto resistere non solo il pubblico in studio ma pure la diretta interessata. Infatti la Balivo era in diretta telefonica con una telespettatrice che chiamava da San Severino Lucano, piccolo centro della Basilicata e la chiacchierata ha risvegliato nella conduttrice piacevoli ricordi gastronomici legati alla tradizione di quei luoghi: “Li c’è il podalico, il formaggio! Ma quanto è buono!” si è lasciato scappare la pur brava Caterina, facendo però confusione ma non accorgendosene mentre invece il pubblico della trasmissione ha cominciato a ridere e rumoreggiare. Difatti la Balivo non si è accorta subito della gaffe compiuta e solamente in un secondo momento, resasi conto dell’errore, è scoppiata in una risata senza sosta che ha coinvolto poco dopo pure i presenti.

CATERINA BALIVO, CHE GAFFE: CONFONDE IL FORMAGGIO PODOLICO CON…

Infatti, come noto, la Balivo voleva fare riferimento al rinomato formaggio podolico che viene prodotto in alcune zone della Basilicata e invece in testa aveva il parto podalico che è tutt’altra cosa e che invece, a conclusione della gravidanza, rappresenta una anomalia per cui il nascituro si presenta con piedi e natiche rivolte verso il fondo dell’utero. Piegatasi sulle propria ginocchia vicino alla sua ospite, Gessica Notaro, interrompendo la conduzione di “Vieni da me”, la Balivo si è ripresa dalla risata inarrestabile solamente qualche momento dopo: “Mi sento male, non mi riprenderò mai da questa cosa!” ha detto con le lacrime agli occhi prima di scusarsi col pubblico a casa e pure con la telespettatrice lucana che dev’essere rimasta interdetta dalle sue parole. “Volevo dire podolico, scusatemi!” ha detto la Balivo che poi è stata tolta dall’impasse dalla stessa telespettatrice che ha perdonato la conduttrice per aver confuso il parto podalico con una delle più gustose varietà di caciocavallo e l’ha incoraggiata con un “Caterina sei simpaticissima!” che ha chiuso la surreale scenetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA