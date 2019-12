Caterina Balivo: “litigai con Elena Santarelli per Striscia”/ Al provino da velina…

Caterina Balivo svela un retroscena che risale agli inizi della sua carriera quando, giovanissima, cercava un posto nel dorato mondo dello spettacolo. Anche la conduttrice di Vieni da me, prima di capire di essere fatta per entrare nelle case degli italiani con la sua simpatia, ha tentato altre strade. Esattamente come altre sue colleghe, infatti, la Balivo ha provato a diventare una velina di Striscia la Notizia senza, tuttavia, riuscirci. Il provino, infatti, non andò nel migliore dei modi e a confessarlo è stata proprio la Balivo. Nella puntata di Vieni da me del 20 dicembre, mentre intervistava Alessia Merz, tornata in tv per sfogliare l’album di famiglia, Caterina ha confessato di aver fatto il provino da velina. Con lei, però, non c’era una ragazza qualunque, ma Elena Santarelli che, per altezza e bellezza non passava sicuramente inosservata.

CATERINA BALIVO E IL LITIGIO CON ELENA SANTARELLI PER IL PROVINO DA VELINA

A causa del provino per diventare una velina di Striscia la Notizia, Caterina Balivo litigò con Elena Santarelli. La conduttrice di Raiuno, infatti, temeva di essere scartata per la prestanza fisica della Santarelli. “Una volta ho fatto anch’io un provino per fare la velina. Purtroppo non mi hanno preso, ovviamente” – ha raccontato la Balivo al pubblico di Vieni da me. “Eravamo io ed Elena Santarelli. Mi ricordo anche una cosa strana. Litigai con Elena, davvero. Le dissi “Tu sei troppo alta! Io non voglio fare il provino con te altrimenti non mi prendono”. Alla fine al provino non hanno preso nessuna delle due. Diciamo che l’abbiamo risolta in questo modo“, ha poi aggiunto con il sorriso.

