Caterina Balivo piange in diretta per l’amico don Francesco/ “Per Natale ti auguro..”

Grande emozione per Caterina Balivo nella puntata natalizia di Vieni da me. La conduttrice, dopo aver dato vita ad una lunga intervista con Pippo Baudo e aver fatto sorprese ai componenti di tutta la famiglia della trasmissione di Raiuno, riceve il suo regalo di Natale di fronte al quale non riuesce a trattenersi lasciandosi andare a lacrime di gioia e di felicità. A sorprendere la Balivo è stato l’amico don Francesco che le ha inviato un filmato con degli auguri davvero speciali che hanno emozionato la padrona di casa. Una lettera arriva all’indirizzo della Balivo che legge il contenuto: “la carità come l’amicizia e la famiglia ci salvano la vita, sempre. Buon Natale amica mia, Don Francesco”. “Ma è il mio amico prete?”, chiede con stupore la conduttrice che poi resta senza parole di fronte al videomessaggio.

CATERINA BALIVO, LA SORPRESA DELL’AMICO DON FRANCESCO: “TI AUGURO…”

Caterina Balivo e Don Francesco sono amici da molti anni. Il sacerdote è stato accanto alla conduttrice di Raiuno durante i momenti più importanti della sua vita come il matrimonio e la nascita dei figli e le sue parole, ricche d’amore, emozionando molto la Balivo. “Ciao Caterina, ormai tutti sanno che per te il Natale rappresenta la festa delle feste e proprio in occasione di questa straordinaria festa, non potevano mancarti, amica mia, i miei auguri” – dice don Francesco. “Ti conosco da tanti anni, ho vissuto accanto a te i momenti più importanti, quelli belli, quelli meno facili, quelli più faticosi e, nonostante oggi tu sia una donna, una moglie, una mamma, hai sempre saputo mantenere quella spontaneità e quella capacità di emozionarti di fronte alle cose, anche piccole della vita. Ci siamo sempre detti nelle nostre chiacchierate quanto sia importante costruire e proteggere ciò che non passa rispetto a quello che è effimero. Per questo credo che l’augurio più grande che posso farti per questo Natale è quello di godere delle cose vere, gli affetti, la condivisione, la fede e anche il bene che ognuno di noi può fare ogni giorno“, conclude don Francesco.

