Caterina Balivo: “mio marito è andato via di casa”/ Guido Maria Brera lontano per…

Caterina Balivo lontana dal marito Guido Maria Brera. La confessiona arriva direttamente dalla conduttrice che, nel corso della puntata di Vieni da me del 26 maggio, intervistando Maurizio Costanzo, confessa di essersi momentaneamente separata dal marito con cui ha trascorso la quarantena da quando ha ricominciato a lavorare. Prima di rispondere alle domande della padrona di casa, Costanzo chiede alla Balivo di porgere i suoi complimenti al marito Guido Maria Brera per la serie “Diavoli”. La conduttrice promette di farlo, ma poi aggiunge: “Glieli farò allora, ma sappi che è andato via di casa dal 4 maggio, da quando ho ricominciato a lavorare per stare in sicurezza”. Le dichiarazioni incuriosiscono il marito di Maria De Filippi che chiede così di saperne di più. La Balivo, così, dopo aver tentennato un po’, svela i motivi che hanno spinto lei e il marito a vivere in due case diverse dopo la quarantena.

CATERINA BALIVO E IL MARITO GUIDO MARIA BRERA LONTANI PER IL CORONAVIRUS

Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera, tornati entrambi a lavoro, consapevoli del pericolo che il coronavirus ancora rappresenta, dopo aver trascorso insieme la fase del lockdown, hanno deciso di separarsi e trascorrere la fase due vivendo in due case diverse per ricongiungersi quando la conduttrice finirà di condurre Vieni da me. “Visto che il Covid-19 c’è ancora – ha aggiunto – lui ha preferito andare in un’altra casa. Se ne è andato e ci ricongiungeremo una settimana dopo la fine della trasmissione; è un po’ ipocondriaco”, ha aggiunto la Balivo spiegando a Maurizio Costanzo e al pubblico di Raiuno la scelta consapevole fatta per proteggere anche i figli.



