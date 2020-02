CATERINA BALIVO/ “Mio marito Guido Brera? Sono gelosissima!” (Da noi… a ruota libera)

Caterina Balivo va “dall’altra parte”. Ospite di Da noi… a ruota libera, la conduttrice televisiva ed ex modella di Aversa (Caserta) siede per la prima volta dopo lungo tempo sulla poltroncina dell’intervistato. Questa volta, le domande le farà Francesca Fialdini, che domenica 16 febbraio alle 17.35 su Rai1 ripercorrerà con lei le tappe salienti della sua vita. Occhio di riguardo al suo privato, di cui la Balivo parlerà con ironia e senza filtri. Di lei sappiamo che è sposata con il manager finanziario Guido Maria Brera dal 30 agosto 2014. La coppia ha avuto due figli, Guido Alberto e Cora, e ora lei desidererebbe allargare la famiglia. Questo, almeno, è quanto dichiarato dalla stessa Balivo in una recente intervista a Oggi. Caterina sta per compiere 40 anni, ma si sente ancora giovane dentro. Per questo motivo, non le va di fare bilanci: “Sono un’irrequieta”, si giustifica lei, “vivo qui, ma vorrei essere altrove. Ho un lavoro e vorrei fare qualcosa di diverso. Sono mamma di due figli e desidero il terzo…”. Insomma, a quanto pare, il traguardo dell’età è più un punto di partenza che un punto d’arrivo. E le sorprese potrebbero non essere finite qui.

Il rapporto di Caterina Balivo con il marito Guido Maria Brera

Sempre al settimanale Oggi, Caterina Balivo racconta di vivere ancora con una certa immaturità il suo rapporto con Guido Maria Brera. Del marito è gelosissima: dopo 10 anni di vita insieme, gli controlla ancora il telefono. “Sì, sì. La differenza è che ora lo avverto: ‘Amore, prendo il tuo telefono’”. Non solo: per i due si era pensato a un programma televisivo insieme, ma alla fine non se n’è fatto nulla perché – almeno sul lavoro – marito e moglie si sono rivelati incompatibili. “Abbiamo cambiato idea cento volte e non ci siamo messi d’accordo. Lui non può pretendere di conoscere la televisione meglio di me, e su! Insomma abbiamo litigato e il programma è morto lì”.

La carriera di Caterina Balivo

Dopo aver detto stop alla televisione per via della (doppia) maternità, Caterina Balivo è tornata al timone di un nuovo programma, Vieni da me, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15.40. Il talk show ha preso il via il 30 settembre 2018, e da allora va avanti con grande successo. Prima di questa nuova avventura televisiva, la Balivo aveva condotto Detto fatto, la trasmissione di Rai2 in seguito “ereditata” da Bianca Guaccero. Già una volta, nel 2017, ne aveva ceduto le redini a Serena Rossi, salvo poi ritornare a un mese dall’inizio della nuova stagione. Adesso, all’alba dei suoi primi -anta, Caterina sembra aver trovato il suo equilibrio. Ma è una calma apparente: come lei stessa lascia intendere, c’è da aspettarsi sempre qualcosa di nuovo.



