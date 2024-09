Caterina Balivo, sorpresa a La volta buona

Caterina Balivo senza parole per la sorpresa ricevuta in diretta durante la puntata de La volta buona in onda oggi, martedì 17 settembre 2024. Tutto è accaduto dopo l’intervista a Patrizio Rispo quando la conduttrice ha accolto in studio Rosa Palasciano che ha partecipato al gioco telefonico. Dopo aver giocato con alcuni telespettatori che non sono riusciti a capire l’identità del proprietario del cellulare dimenticato in studio, Caterina Balivo, prima di cambiare argomento, ha aspettato in linea l’ultima telefonata non immaginando che, dall’altra parte del telefono, ci fosse una persona a lei vicinissima.

Dopo aver ascoltato il nome e la provenienza della persona in questione, Caterina Balivo di lascia andare ad un aneddoto: “Anch’io ho un’amica che si chiama Valentina” e di fronte a quelle parole Valentina si è palesata.

Caterina Balivo e gli auguri in diretta all’amica Valentina

“Sono io Valentina, la tua amica. sono 20 anni che ti dimentichi del mio compleanno“: con queste parole, l’amica di Caterina Balivo si è palesata lasciando senza parole la conduttrice che, superato lo stupore, si è giustificata. “Se siamo amiche da 20 anni sai che non ricordo i compleanni. Hai fatto bene a chiamare in diretta“, dice la conduttrice.,

La Balivo, così, ha poi chiesto allo studio di intonare gli auguri per l’amica che ha poi salutato cambiando argomento e portando avanti la puntata che si è conclusa con il racconto di Bianca Atzei.