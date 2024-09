Caterina Balivo a Da noi a ruota libera: “Ecco cosa mi piace domandare agli uomini…”

Una ventata di brio ed energia positiva ha investito oggi lo studio de Da noi a ruota libera: ospite Caterina Balivo, come sempre carica di ironia e naturalezza. La simpatica intervista con l’amica e collega Francesca Fialdini parte da un format innovativo: diversi titoli di quotidiani sottoposti alla conduttrice al fine di estrapolare un suo parere su temi interessanti. Si parte dall’estetica e dunque dal look di Caterina Balivo, a proposito del taglio definito: “Anti-età”.

“Non è vero, il mio taglio è anti-tempo perchè non ho il tempo di andare dal parrucchiere…”. L’ironia è sempre una carta vincente per Caterina Balivo che poi aggiunge: “L’età passa, inutile passare il tempo a guardare rughe e capelli bianchi. O vai dal chirurgo o non guardi più lo specchio, io ho scelto la seconda”. Il tema diventa invece più serioso quando alla conduttrice viene sottoposto il pensiero di Geppi Cucciari che in una recente intervista ha sottolineato alcune differenze nelle domande che di solito vengono poste a uomini e donne a proposito della vita privata. “Quali sono le domande che faccio più volentieri ad un uomo? Mi diverto a chiedere quando diventano papà, come mai non hanno avuto figli, ogni tanto lo faccio… Bisogna anche rovesciare e dare una nuova lettura. Poi quando so che c’è una situazione particolare così come succede con le donne mi fermo, però mi piace chiedere ‘quando ti sposi’”.

A Da noi a ruota libera con Caterina Balivo c’è stato anche il tempo di un momento ‘carramba che sorpresa’. Parlando dell’infanzia, della scuola, Francesca Fialdini ha accolto in studio Margareth, compagna di banco oltre che ancora oggi grande amica della conduttrice. “Io sono la sua testimone di nozze e io piangevo come una pazza, non c’è una foto bella al matrimonio perchè io piangevo…”. Quasi di stucco Caterina Balivo nel rivedere la sua grande amica nello studio televisivo; un momento per dedicarsi a simpatici sketch e simpatiche domande per rendere ancora più brioso il momento.