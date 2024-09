Nel panorama dei pomeridiani, del talk che fanno compagnia ai telespettatori con approfondimenti, interviste e momenti di spensieratezza, Caterina Balivo è ormai un punto cardine. Con ‘La volta buona’ è forse definitivamente entrata nel cuore dei telespettatori e, come ovvia conseguenza, c’è sempre più curiosità da parte degli appassionati per gli aneddoti che riguardano la sua vita privata. Sicuramente qualcuno si sarà chiesto: chi è Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo?

Guido Maria Brera – marito di Caterina Balivo – è innanzitutto uno stimato dirigente d’azienda; è infatti cofondatore oltre che azionista di minoranza del gruppo Kairos. La parte forse più eclettica della sua carriera professionale riguarda però il suo ‘alter ego’ da scrittore. Il suo più grande capolavoro è certamente ‘I Diavoli’, opera che nel 2020 ha ispirato l’omonima serie tv per Sky Italia con un cast eccezionale. Da Stefano Borghi a Patrick Dempsey; da annoverare anche la fondazione della casa editrice La nava di Teseo, con Elisabetta Sgarbi e Umberto Eco.

Entriamo ora nel merito della vita coniugale e della bellezza dell’amore che lega Caterina Balivo e suo marito Guido Maria Brera. Il primo incontro risale al 2009, come raccontato dallo scrittore in un’intervista per Vanity Fair: “Delle mie amiche guardavano la foto di un uomo e mi accorsi che accanto a lui c’era una donna altrettanto bella, ed era Caterina… Quando la incontrai dal vivo mi piacque subito perchè era solare e frizzante”.

Sempre Guido Maria Brera – marito di Caterina Balivo – parlando dei primi bagliori dell’amore nato con la conduttrice ha raccontato: “Mi conquistò definitivamente quando la portai nella casa dove dormimmo insieme ai miei due figli e vidi chi era davvero; una persona che sapeva alternare e modulare la superficialità del mondo dello spettacolo con una parte molto profonda”. Lo scrittore e la conduttrice hanno compiuto il grande passo del matrimonio nel 2014, dando poi alla luce due figli: Guido Alberto e Cora. Dalla relazione con l’ex moglie Guido Maria Brera – marito di Caterina Balivo – ha avuto invece altri due figli, Roberto e Costanza.

