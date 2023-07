Caterina Balivo torna in Rai con il programma “La volta buona”/ In gara Rossella Brescia e Roberta Capua ma…

Caterina Balivo torna in Rai

Dopo aver lasciato la conduzione di “Vieni da me”, essersi presa una pausa per dedicarsi alla famiglia e tornare a lavoro con nuove avventure professionali, Caterina Balivo, a settembre, tornerà in onda con un programma tutto nuovo sulla Rai. Con la decisione di chiudere “Oggi è un altro giorno”, la trasmissione condotta da Serena Bortone, la Rai ha deciso di puntare nuovamente su Caterina Balivo che, in Rai, ha trovato il successo. Per la conduttrice si tratta di una nuova scommessa collocata in una fascia oraria che lei conosce perfettamente.

Il pomeriggio di Raiuno tornerà, così, ad essere affidato proprio a Caterina Balivo che, come scrive la rubrica “Chicche di gossip” del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 5 luglio, l’avrebbe spuntata su altre due candidate.

Caterina Balivo la spunta su Roberta Capua e Rossella Brescia

Dopo la scelta di chiudere Oggi è un altro giorno rinunciando alla presenza di Serena Bortone nel pomeriggio di Raiuno, la Rai aveva in mentre tre nomi su cui puntare: la prima era quello di Caterina Balivo che rappresenta una certezza per la prima rete Rai mentre gli altri due erano quelli di Roberta Capua, protagonista dei pomeriggi estivi di Raiuno e Rossella Brescia che ha sposato totalmente il teatro e la conduzione radiofonica.

Tuttavia, tra le tre, come si legge sul numero in edicola del magazine diretto da Alfonso Signorini, l’avrebbe spuntata Caterina Balivo che tornerà in tv con una trasmissione nuova dal titolo “La volta buona” i cui dettagli, tuttavia, non sono stati ancora svelati.

