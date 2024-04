Caterina, chi è la figlia adottiva di Simona Ventura/ “I genitori non potevano occuparsi di lei ed io…”

Nel 2014 Simona Ventura ha adottato Caterina, una ragazza “dolce, determinata e forte”

Forse non tutti sanno che la celebre conduttrice, Simona Ventura, ha una figlia adottiva di nome Caterina. L’ha adottata nel 2014, quando era single, spinta dall’istinto materno e genitoriale. “Aveva un mese e mezzo ed era in una casa famiglia perché i suoi genitori non potevano occuparsi di lei. Prima mi è stata data in affido per due anni, poi per altri due, quindi ho ottenuto l’affidamento a tempo indeterminato”, ha raccontato la presentatrice in una intervista di qualche tempo. “Una mia cara amica era morta all’improvviso per un aneurisma cerebrale. Ti rendi conto che uno può uscire la mattina e non tornare la sera? Ho cominciato a chiedermi che cosa sarebbe accaduto a Caterina, se fosse capitato lo stesso a me“, ha confidato ancora la conduttrice, ripercorrendo i motivi che l’hanno spinta a prendere la decisione dell’adozione.

Quando ha compiuto sedici anni, Simona alla figlia adottiva Caterina, ha dedicato parole dolcissime evidenziando il loro legame unico. “Sei dolce ma determinata, sei sensibile ma forte, sei simpatica (quando vuoi) e intelligente. Non passa giorno in cui non sia orgogliosa di te, della ragazza che sei, della donna che stai diventando. Vola alto, entusiasta e decisa sul tempo che ci aspetta. Ti voglio bene. La tua mamma”.

Simona Ventura incontrò la sua figlia adottiva Caterina dopo pochi mesi dalla sua nascita e in un’intervista al settimanale Grazia, ha rivelato i tristi dettagli della storia famigliare della ragazza. Una storia che, Simona stessa, ha condiviso con sua figlia al compimento del quarto anno di vita.

“Le ho raccontato la sua storia. Siccome sono un personaggio pubblico c’era il rischio che lo venisse a sapere in altro modo. Le ho spiegato che era una bambina fortunata perché aveva ben due mamme. I servizi sociali mi hanno aiutata a gestire quello che definiscono l’’iter della conoscenza’. E, per fortuna, Caterina non ha mai avuto un momento di crisi”, ha spiegato.

