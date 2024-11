Simona Ventura insieme a suo marito parteciperà come Ballerina per una Notte all’episodio di sabato sera 9 Novembre 2024 a Ballando con le Stelle, storica trasmissione Rai che vede la conduzione di Milly Carlucci. Nel corso della trasmissione la donna racconterà anche qualche episodio della sua vita e incuriosisce anche chi è Caterina, la figlia della storica conduttrice.

Caterina è una figlia adottiva di Simona, ragazza figlia di una parente della donna che non poteva prendersi cura della piccola. Simona Ventura ha deciso di prendere in cura la ragazza quando era single e l’ha sempre trattata nel migliore dei modi, facendola sentire amata come i suoi fratelli, Giacomo e Niccolò, avuti dalla precedente relazione con l’ex giocatore Stefano Bettarini.

Simona Ventura è sempre apparsa molto legata alla piccola, posta spesso foto che la vede protagonista e le ha sempre detto la verità fin dal primo istante. In un’intervista passata Simona raccontò infatti: “Quando era piccola le ho raccontato la sua storia, le ho spiegato che – siccome sono un personaggio pubblico – lo avrebbe potuto scoprire in altro modo, ma le ho spiegato che era una bambina fortunata perchè aveva ben due mamme”.

Simona Ventura e il motivo dell’adozione della figlia Caterina

Più volte Simona ha raccontato dell’affetto per la figlia Caterina, ragazza che ha appena fatto 18 anni ed è quindi entrata ora nel mondo dei grandi. Simona Ventura ha adottato la figlia quando era single e ciò è possibile grazie alla parentela tra la donna e i genitori di lei. Tra la madre e i fratelli la ragazza è sempre cresciuta in un ambiente molto affettuoso e nessuno gli ha mai fatto mancare nulla.

Legalmente la ragazza è nell’asse ereditario come i suoi fratelli e Simona si è prodigata a più riprese per garantire un buon futuro alla ragazza, considerata a tutti gli effetti sua figlia. Bellissimo il post per i suoi 18 anni con la donna che su Instagram ha postato degli scatti e il seguente messaggio: “Mio piccolo Nemo, sono arrivati anche i tuoi 18 anni. Sei la nostra principessa”, poi ha proseguito con una serie di complimenti e infine gli auguri per il suo compleanno.

Simona ha raccontato come un evento particolare della sua vita ha condizionato questa scelta o meglio arrivò a decidere in questo modo di adottarla: “Una mia amica venne a mancare per un’aneurisma celebrale e chiesi agli avvocati cosa sarebbe capitato a Caterina nel caso una cosa del genere fosse capitata a me. Mi hanno spiegato che non sarebbe stata tutelata e per questo ho deciso di adottarla”, chiarendo il motivo per cui ha deciso di adottarla.