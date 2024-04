Caterina De Angelis, chi è la figlia Margherita Buy/ “Grata a Verdone per avermi dato fiducia come attrice”

Caterina De Angelis è la figlia di Margherita Buy, nata nel 2001 dal matrimonio dell’attrice con il medico chirurgo Renato de Angelis. Ora, a 23 anni e dopo gli studi all’Accademia di arte drammatica ha scelto di seguire le orme della madre nella carriera cinematografica ed è diventata presto una delle giovani promesse del cinema italiano. Specialmente dopo l’esordio che l’ha consacrata al grande pubblico e per il quale, come lei stessa ha ammesso deve ringraziare Carlo Verdone per aver creduto in lei dopo averla scelta per interpretare il ruolo della figlia dell’attore nella serie autobiografica “Vita da Carlo”.

Successivamente la madre decide di inserirla nel cast del film nel quale ha esordito oltre che come protagonista anche come regista, e Caterina ha finalmente ammesso pubblicamente di aver superato l’ostacolo peggiore, cioè quello dell‘etichetta di “raccomandata”. Anche perchè Margherita Buy ha ammesso in molte interviste di essere orgogliosa di sua figlia e della sua scelta, anche se inizialmente avrebbe preferito che seguisse un’altra strada magari fuori dal mondo artistico.

Caterina De Angelis, figlia di Margherita Buy: “Con lo studio e il talento ho superato l’etichetta di raccomandata”

La figlia di Margherita Buy, Caterina De Angelis ha scelto di intraprendere la carriera di attrice sebbene abbia avuto per molto tempo dubbi in merito al futuro. Ma, come ha raccontato più volte la 23enne, la paura è stata superata grazie al supporto dei genitori e allo studio. Di suo padre infatti ha rivelato che è il suo fan numero uno e che la sostiene in ogni progetto, ed anche la madre ha molte volte affermato che, alla luce del successo ottenuto, è stato “Un bene che Caterina non abbia ascoltato i miei consigli“.

Caterina De Angelis ha, oltre a quella per il cinema anche la passione per la moda. Ha infatti partecipato come guest star nel 2022 alla sfilata di Chanel Métiers d’art di Firenze. In quella occasione aveva dichiarato, intervistata dalla rivista Elle, di aver sempre amato guardare foto e sfilate e soprattutto di essere cresciuta con l’abitudine di confezionare e ricamare vestiti su misura. Tuttavia, già a 20 anni aveva deciso di voler intraprendere il mestiere di attrice, anche se con le difficoltà legate proprio al fatto di dover dimostrare le capacità più degli altri visto che è figlia d’arte.











