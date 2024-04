Margherita Buy, il ses*o e la droga: rivelazioni a Belve/ “Fatte tantissime canne con tanto di svenimenti”

Margherita Buy e la confessione sulle canne a Belve

Margherita Buy è tra gli ospiti della quarta puntata di Belve 2024 in onda oggi, martedì 23 aprile, in prima serata su Raidue. L’attrice, nel corso dell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, si è raccontata a 360 gradi parlando anche di canne e ses*o. L’attrice, infatti, ha risposto senza censura alle domande della padrona di casa svelando di aver fumato canne durante l’adolescenza. Schietta e sincera, infatti, come svelano le anticipazioni dell’intervista riportate dall’AdnKronos, infatti, la Buy ha confessato di non essersi sottratta al fumo delle canne durante l’età scolastica.

“Ce ne facevamo tantissime, pure la mattina, con tanto di svenimenti in classe“, ha detto l’attrice che ha poi svelato la verità anche su alcune dichiarazioni rilasciate in passato sul ses*o e spiegando il senso delle sue parole.

Margherita Buy e il rapporto con il ses*o

Tra le tante domande rivolte da Francesca Fagnani a Margherita Buy spunta anche la domanda sul ses*. “Lei ha detto il ses*o mi interessa pochissimo, lo smentisce?“, ha chiesto Francesca Fagnani e l’attrice romana ha risposto così: “Non è che mi interessa pochissimo, però sono una persona che difficilmente si lascia andare. Poi mi piace, mi è piaciuto, ma non è il mio obiettivo”.

Una risposta sincera a cui la Fagnani chiude la questione con un’osservazione: “Non è una sua priorità” e la Buy ha confermato: “No, non è mai stata una priorità”, ha puntualizzato l’attrice.











