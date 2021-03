Caterina Licari, mamma Ignazio Boschetto: malattia e lutto/ Il tumore al viso, la morte del marito Vito

CATERINA LICARI, IL LUTTO DELLA MAMMA DI IGNAZIO BOSCHETTO PER LA MORTE DEL MARITO VITO

Caterina Licari è la mamma di Ignazio Boschetto, membro del celebre trio Il Volo. La famiglia Boschetto è stata colpita da un grave lutto: domenica scorsa è mancato, per un malore improvviso, il padre Vito. “Una notizia che rattrista molto e ci lascia sgomenti. È morto Vito Boschetto, papà di Ignazio de Il Volo. Sposato con Caterina Licari, Vito ha anche una figlia maggiore, Nina. Una famiglia molto unita che ha sempre sostenuto il figlio in lungo e in largo per l’Italia, facendolo studiare sino al successo ottenuto”, è il messaggio apparso sulla pagina Facebook di Ignazio. Una famiglia unita che ha sempre sostenuto le aspirazioni musicali del figlio accompagnandolo ai provini fin da bambino. Proprio per seguire la carriera di Ignazio, i Boschetto si erano trasferiti a Bologna, dove Vito è morto.

IGNAZIO BOSCHETTO E LA MALATTIA DI CATERINA LICARI

Anche mamma Caterina Licari è sempre stata al fianco di Ignazio, fino a lasciare a gestione della pizzeria di Marsala per seguire i sogni del figlio in giro per il mondo. Nel 2015 il trio ha vinto il Festival di Sanremo: “Ancora non ci credo. Chi si poteva immaginare 6 anni fa che i nostri figli potessero vincere il Festival di Sanremo? È stata un’emozione grandissima”, aveva confessato a Tp24. Qualche anno fa, Ignazio Boschetto aveva parlato della malattia della madre, colpita da un tumore al viso, nello studio di Domenica Live: “Le esperienze brutte magari le ricordiamo con un sorriso amaro ma sono state il nostro passato”, ha ammesso all’epoca il cantante. E ha aggiunto: “Io e mia sorella non volevamo quello che volevano i bambini della nostra età, avevamo un solo desiderio, quello che la nostra mamma tornasse al più presto a casa!”.



