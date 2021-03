Com’è morto Vito Boschetto, papà di Ignazio del Volo/ “Malore improvviso a Bologna”

Lo scorso 28 febbraio un gravissimo lutto ha colpito Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo. Suo padre Vito Boschetto è deceduto, ma la notizia è trapelata soltanto nelle ultime ore nel corso della Conferenza stampa tenuta da Amadeus per la prima serata del Festival di Sanremo. Ma come è morto Vito Boschetto, il papà del noto artista?

Stando alle poche notizie finora arrivate, l’uomo sarebbe morto improvvisamente a Bologna, dove viveva ormai da un po’ di tempo proprio per stare più vicino a suo figlio Ignazio. Vito è stato colto da un malore improvviso che gli è stato fatale, al momento non è chiaro se sia legato a patologie pregresse o a qualche malattia di cui l’uomo soffriva. Vito Boschetto lascia la moglie Caterina Licari e anche la figlia maggiore Nina.

Vito Boschetto, il triste annuncio della morte su Facebook

Nessuno dei suo familiari, Ignazio Boschetto compreso, ha parlato della terribile perdita in modo ufficiale, attraverso messaggi social o comunicazioni. È però arrivato un post pubblicato su Facebook, nella pagina fan dedicata a Ignazio Boschetto. In questo si legge: “Una notizia che rattrista molto e ci lascia sgomenti. È morto Vito Boschetto, papà di Ignazio de Il Volo. Sposato con Caterina Licari, Vito ha anche una figlia maggiore, Nina. Una famiglia molto unita che ha sempre sostenuto il figlio in lungo e in largo per l’Italia, facendolo studiare sino al successo ottenuto. Il 3 marzo Il Volo dovrebbe esibirsi sul palco del 71° Festival di Sanremo. Ma si attendono conferme dopo questa tragica notizia. Le mie condoglianze e del nostro gruppo a Ignazio Boschetto e ai familiari”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA