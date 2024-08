Li chiamano la “coppia d’oro”, anche se coppia non sono se non in ambito sportivo, stiamo parlando di Caterina Marianna Banti e Ruggero Tita. Campioni di vela dal 2021 sono stati selezionati per gareggiare sia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che ai Giochi olimpici di Parigi nel 2024. La Banti è nata a Roma nel 1987 e si è già portata a casa un oro alle olimpiadi giapponesi vincendo nel Catamarano misto. Oltre alla vittoria, ha ottenuto ben quattro medaglie mondiali con quattro ori e un bronzo dal 2017 al 2022.

Particolare è il rapporto con il collega e partner sportivo Ruggero Tita, con il quale si è affermata in cima al podio in maniera eccezionale: non si era mai vista una medaglia azzurra per team misto uomo e donna. Una squadra, la loro, che appare salda ed estremamente determinata. Da cinque anni lavorano duramente e in modo sincronizzato. Come ha affermato Caterina Marianna Banti, entrambi si conoscono molto bene, e nonostante a volte possano esserci incomprensioni, l’obiettivo comune è quello della medaglia d’oro, aspirazione che li rende sempre capaci di raggiungere un punto di incontro.

Caterina Marianna Banti e Ruggero Tita: tanto tempo insieme e qualche screzio

Caterina Marianna Banti, 34 anni e romana, lui, trentino di 29 anni, sanno bene quello che vogliono dalla vita, ed è per questo che ad oggi sono una delle promesse azzurre più acclamate delle Olimpiadi di Parigi 2024. Al giornaletrentino, quattro anni fa avevano anche raccontato qualche dettaglio sul loro rapporto, spiegando di passare tantissimo tempo insieme: “Ci vediamo venti giorni al mese in barca”, con qualche screzio e una routine difficile, specialmente perché entrambi hanno un fidanzato e una fidanzata con i quali passano poco tempo.

Per quanto riguarda Caterina Marianna Banti, tutto tace sul fronte sentimentale, sebbene abbia un compagno non si conosce il suo nome e sui social non esistono foto di carattere più privato, ma solo scatti sportivi. Ruggero Tita, invece, è fidanzato con Francesca Cazzaniga, anche se di loro come coppia non si hanno più notizie dal 2021, quando il campione aveva rilasciato un’intervista al Corriere del Veneto in cui raccontava di essere impegnato con la giovane. Nemmeno sui social non c’è traccia della fidanzata, ma forse è stata una decisione di entrambi gli atleti di utilizzare le loro piattaforme solo per sponsorizzarsi.