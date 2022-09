Caterina Zanardi Landi, fidanzata Antonio Catalani/ Lui: “sono innamoratissimo”

Caterina Zanardi Landi e Antonio Catalani: un grande amore

Caterina Zanardi Landi è la fidanzata di Antonio Catalani conosciuto dal grande pubblico con il nome di “Holaf”. Attore, modello e pittore ha raggiunto la grandissima popolarità qualche anno fa partecipando e vincendo il dance show di successo “Ballando con le Stelle”. Al suo fianco c’è sempre stata la bellissima Caterina, figlia dell’ambasciatore e diplomatico italiano Antonio Zanardi Landi, che lavora come organizzatrice di eventi per il Castello di Rivalta. La coppia è felicemente fidanzata da diversi anni. La conferma è arrivata proprio dal modello che, intervistato dal sito wondernetmag.com ha dichiarato: “nutro un forte amore per la mia fidanzata”.

La partecipazione a Ballando con le Stelle non è stata semplicissima per il modello e attore che in diverse occasioni si è confrontato con i giudici e la giuria per il suo atteggiamento algido nei confondi della maestra di ballo Tove Villfor. Sui social (e non solo) in tanti hanno pensato che potesse essere legato al fatto che Holaf fosse fidanzato, ma non è così.

Antonio Catalani: “con Caterina Zanardi Landi stiamo bene insieme”

Proprio Antonio Catalani parlando del rapporto con la fidanzata Caterina Zanardi Landi ha chiarito: “è molto tranquilla e ha molta fiducia in me. Il sabato sera mi sostiene insieme alla sua famiglia. Lei è la prima ad aver creduto in me, da quando è iniziato il programma. Dopo la seconda puntata, ero molto giù di morale e ho dormito per ore. Mi sono ritrovato Caterina sotto casa, dopo un viaggio da Piacenza. Aveva fatto il tampone e aveva deciso di consolarmi e passare del tempo con me”.

Il modello e attore non ha alcun dubbio sulla compagna di vita: “la nostra è una storia forte e bella. Stiamo bene insieme e siamo sicuri di esserci trovati. Sono innamoratissimo. Il pittore e la contessa, poi, formano una bella favola…”. Che dire: prosegue a gonfie vele la storia tra i due che formano davvero una bellissima coppia”.

